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地球環保就靠牠了！這種幼蟲狂吃塑膠

蠟蛾（Galleria mellonella）幼蟲會吃塑膠，引起科學家的注意和研究。（圖擷自《衛報》）

2017-04-25  16:21

〔即時新聞／綜合報導〕難以分解的塑膠是地球生態環境的大敵，人們為了處理塑膠問題往往傷透腦筋，但西班牙國家研究委員會和劍橋大學的合作實驗中，發現100隻蠟蛾（Galleria mellonella）的幼蟲，可以在12小時內吃掉92毫克的塑膠！

據《衛報》報導，最初發現蠟蛾幼蟲神奇之處的人，是西班牙「坎塔布里亞生醫和生技研究所」的生物學家貝托基妮（Federica Bertocchini），她平常的興趣是養蜂，有一天她的蜂巢內爬滿蠟蛾幼蟲，她用塑膠袋裝起牠們後拿回家，但幼蟲竟然從密封的袋子裡爬出來，爬到滿房間都是蟲。

貝托基妮檢查之後大吃一驚，因為塑膠袋上到處都是洞洞，也就開啟了這項研究。參加實驗的劍橋大學生物學家班貝利（Paolo Bombelli）指出，經過進一步分析，他們希望確認蠟蛾幼蟲在分解塑膠時所產生的酶到底是什麼，然後將這些基因植入細菌之中，讓細菌分解環境中殘留的塑膠。

至於是否能繁殖大量幼蟲投放到垃圾場等地？班貝利表示，他們還在分析幼蟲之所以會吃塑膠，是因為把塑膠當成食物，還是只為了逃跑，如果只是想逃跑而分解塑膠，那麼使用蠟蛾幼蟲的功效就會大幅降低；但如果是把塑膠當食物，那麼蠟蛾幼蟲就具有驚人的價值。

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