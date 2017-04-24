中國施壓切斷輸油管 平壤油價漲70％

傳中國切斷北韓「生命線」輸油管，致使平壤油價上漲70%。

2017-04-24 22:07

〔編譯周柏憲／綜合報導〕北韓可能在近期進行第6次核試，傳中國切斷北韓「生命線」──輸油管。

朝鮮日報引述美聯社報導，隨者平壤汽油供應出現困難，車輛在每一家加油站前大排長龍。此外，平壤部分加油站自19日起開始向國際機構或外交官車輛出售汽油，部分加油站則停止營業。

報導指出，北韓油價開始大幅上漲，每公斤價格從美元70-80分上漲至每公斤超過1.25美元，漲幅70%。報導稱，北韓的加油單位是公斤，而非公升。

北韓官媒朝中社發表一篇屬名鄭必的評論《按別人的節奏跳舞就那開心嗎》，批評中國「如果一昧對我們進行經濟制裁，就得準備好承受給我們之間關係造成的災難性後果。」