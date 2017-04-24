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2017全球安全指數 台北市排世界第3名！

台北成為全球第三安全城市。（圖擷自Numbeo）

2017-04-24  20:23

〔即時新聞／綜合報導〕全球資料庫網站「Numbeo」最近公布2017年全球城市安全指數，台北市排名全球第3名，僅輸給阿拉伯聯合大公國阿布達比和德國慕尼黑！

根據「Numbeo」數據，台北犯罪指數僅15.76，小輸阿布達比的15.51、慕尼黑的15.72，排名全球第3名。前10名還包括瑞士巴塞爾（Basel）、丹麥阿胡斯（Arhus）、德國海德堡（Heidelberg）、卡達首都杜哈（Doha）、新加坡市、印度門格洛爾（Mangalore）、瑞士蘇黎世（Zurich）。

其他亞洲國家部分，以低犯罪率著稱的日本東京排第16、香港第23、韓國首爾第41、中國北京第173。

至於犯罪率最嚴重的城市為巴西福塔萊薩（Fortaleza）、第2名為宏都拉斯第二大城聖佩德羅蘇拉（San Pedro Sula）、第3名為委內瑞拉加拉加斯（Caracas）。

該網站針對全球378個城市進行民調排名，若犯罪指數低於20為極安全城市，20至40為犯罪率低，40至60為中等，60至80為犯罪率高的城市。

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  • 台北輸給阿布達比和慕尼黑。（圖擷自Numbeo）

    台北輸給阿布達比和慕尼黑。（圖擷自Numbeo）

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