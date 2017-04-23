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無所不貪！強國村官吞掉希望小學變私宅

中國陝西一所希望小學變成村官私宅。（圖擷取自《華商網》）

2017-04-23  08:47

〔即時新聞／綜合報導〕很多善心人士捐錢到中國偏遠地區，建立「希望小學」，以協助小朋友就學，但是，最近爆發在陝西省渭南市一所希望小學，「被折價轉讓」給原村書記，成了他的私宅，讓當地小朋友必須到鄰村上課，雨雪天讓小朋友痛苦。

綜合媒體報導，這所遭到轉讓的希望小學，佔地約12畝（約2400坪），有10間教師宿舍、2棟共12間教室，在2004年當地村支部書記魏某就強占其中一棟2層樓的教學樓，2011年整個學校更變成他的私宅，教室變成臥室、操場變曬棗場。

這件事最近遭到舉發，魏某宣稱，當時學校已沒有學生讀，村裡才把學校賣給他，他總共花了 24.6萬元買下，而最早，這學校花費35.9萬元人民幣（約158.11萬元台幣）建造；不過事情要如何解決，目前還沒有答案。

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  • 中國陝西一所希望小學變成村官私宅，教室變臥室。（圖擷取自《華商網》）

    中國陝西一所希望小學變成村官私宅，教室變臥室。（圖擷取自《華商網》）

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