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南韓成功研發艦地戰術導彈 可望摧毀北韓核武

2017-04-18  13:33

〔即時新聞／綜合報導〕朝鮮半島緊張局勢持續升溫，南韓剛完成低空攔截導彈（M-SAM）的開發。最近南韓又研發完成「艦地戰術導彈」，可望搭載於護衛艦上，將有能力摧毀北韓的核武設施。

根據《韓聯社》報導，南韓防衛事業廳歷經7年研究，成功研發出「艦地戰術導彈」，是搭載於艦艇上的導彈，能夠攻擊地面上的固定目標，改善以往艦載導彈只能攻擊海上艦艇和空中戰機的能力。

南韓防衛事業廳一名負責人表示，搭載「艦地戰術導彈」的護衛艦，能夠成為「殺傷鏈系統」的核心武器，可望摧毀北韓核武設施和飛彈系統，將有效應對北韓的各種軍事挑釁。

《韓聯社》報導，「艦地戰術導彈」計畫在明年正式量產，預計2019年部署於海軍護衛艦。

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  • 最近南韓研發完成「艦地戰術導彈」，可望搭載於護衛艦上，有能力摧毀北韓的核武設施。（圖擷取自南韓國防部）

    最近南韓研發完成「艦地戰術導彈」，可望搭載於護衛艦上，有能力摧毀北韓的核武設施。（圖擷取自南韓國防部）

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