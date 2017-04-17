懷孕6個月 「子宮卻是空的」？！
2017-04-17 21:15
〔即時新聞／綜合報導〕通常女生在懷孕一陣子後，胎兒就會在子宮內發育，不過中國最近卻出現一起特別案例。有位懷胎6個多月的媽媽到醫院照超音波，卻發現子宮內竟是空的，醫生判定這是「子宮外孕」，但由於就醫時間太晚，最後胎兒不幸身亡。
綜合報導指出，中國浙江人民醫院12日接到一起罕見案例，一名懷胎6個多月的24歲孕婦到醫院進行檢查、並照射超音波。但醫生在進行超音波檢查後卻發現，孕婦的子宮裡面竟然是空的，胎兒則是生在腹腔裡。
醫生後來判定這是一種腹腔妊娠，又稱子宮外孕，發病率約為1/15000，但母體死亡率約5%，而胎兒存活率更只有1%。人民醫院事後將孕婦轉到浙江省婦保醫院，在醫生進一步檢查後發現，胎兒已經不幸死亡。而孕婦情況也很危急，若沒有及時手術，隨時可能大出血、危及生命。
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