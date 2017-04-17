淫亂高官偷123人妻 6私生子只1人是他的種

2017-04-17 07:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國保險監督管理委員會（保監會）主席、保監會黨委書記的項俊波，因涉貪落馬，而他的淫亂八卦隨即流傳，據報導，項俊波幾乎「玩遍」辦公室下屬，偷吃123位人妻，更擁有21位固定情人，為他生下6個私生子，但經過DNA鑑定，只有1位是他親生的，其他5個都是戴綠帽的報答。

綜合媒體報導，項俊波淫亂史曝光，經常在辦公室跟下屬發生性關係，特殊的喜好就是愛偷吃人妻，從「審計署、央行、農業銀行、保監會，凡漂亮的有夫之婦均和他有過性關係，無一倖免」。

項俊波還喜歡給小情人安排工作，以權謀私，曾經在2013年給一位小情人安排到摩根大通工作，而他當時是在中保與摩根大通會談接近尾聲，就把話轉到他的隨行翻譯身上，指她是「朋友女兒」，並謀得職位。

項俊波在中國農業銀行行長任內，曾爆出私生子案，遭到他堅決否認，但情婦拿出DNA檢驗，才讓他承認，不過，事後更發現，他的6名私生子當中，只有1人是他親生，其餘都是情婦跟其他男人生的，綠油油的帽子就戴在他頭上。