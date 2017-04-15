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美空軍參謀長po駐日戰機照 強調處於「備戰狀態」

美國空軍參謀長古德芬，於推特PO出駐日空軍訓練陣容，同時強調已經處於「備戰狀態」。（圖擷自推特）

2017-04-15  17:54

〔即時新聞／綜合報導〕美、中、北韓國際局勢緊張，美國空軍參謀長古德芬（David Goldfein）上將在當地時間14日於推特發文，並放上日本沖繩縣美軍嘉手納基地（Kadena Air Force Base）跑道上F-15鷹式戰機列隊照片，稱讚軍容盛大的同時，也同時表示已處於「備戰狀態」。

根據《朝日新聞》，古德芬上將在推特貼出駐日美軍於嘉手納基地的訓練照，由HH-60G鋪路鷹直升機領頭，後方接著20架裝備著飛彈的F-15鷹式戰機、HH-60戰鬥搜索救難直昇機、KC-135同溫層空中加油機、以及E-3哨兵式早期空中預警機。

古德芬上將除了盛讚軍容外，也同時指出已處「備戰狀態」，雖並無明示針對北韓，但身為美國空軍最高負責人，刻意上傳照片展示軍力著實罕見。

因應北韓不斷試核威脅，美國已派遣卡爾文森號航空母艦打擊群駛往朝鮮半島海域，又於今日上傳空軍訓練照，無疑是希望從「空」「海」雙面牽制北韓行動。

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  • 美國空軍最高負責人主動在社群媒體展示軍力照實屬罕見，外界揣測美國應是想在「空」「海」合力牽制北韓。（圖擷自推特）

    美國空軍最高負責人主動在社群媒體展示軍力照實屬罕見，外界揣測美國應是想在「空」「海」合力牽制北韓。（圖擷自推特）

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