大膽！中國網友這樣稱呼習近平 遭判刑2年

2017-04-14 19:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國山東一名王姓民眾去年用通訊軟體轉發批評時政的言論，當中稱呼中國國家主席習近平「習包子」，王男近日被依「尋釁滋事罪」判刑2年。

山東男子王江峰去年在中國通訊軟體「微信」和「QQ」上，轉發批評時政的言論和圖片，當中稱呼國家主席習近平「習包子」，稱呼中國已故領導人毛澤東「毛賊」，遭山東檢方依尋釁滋事罪起訴，求刑3年。

山東招遠市法院近日判決王男應服2年徒刑。判決書指出，詆毀國家領導人，會造成大眾對中國共產黨、社會主義制度和人民民主專政產生負面認知，容易引起人心混亂、社會動盪，嚴重破壞社會秩序。

王男辯護律師堅稱，在朋友圈發表言論並不算公共場所，不應構成犯罪，將提起上訴。