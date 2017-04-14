第6次核試爆？ 北韓外交次長：時機若對就進行
2017-04-14 16:28
北韓外務省副相韓成烈今天接受外媒專訪時放話，時機若對，最高統帥就會進行核彈試爆。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕東北亞局勢緊張，美國派遣航母戰鬥群前往朝鮮半島向北韓政府施加壓力，不過北韓政權依舊故我，北韓外務省副相（相當於外交次長）韓成烈今天接受外媒專訪時放話，時機若對，最高統帥就會進行核彈試爆。
北韓外務省副相韓成烈今天在平壤接受《美聯社》專訪時，重砲抨擊目前朝鮮半島局勢的「惡性循環」，責任全都在美國，美國總統川普的挑釁才是麻煩製造者，揚言如果開戰，北韓一定奉陪到底，韓成烈強調自身已經有威力十足的核子武器，若美國先發制人攻擊，北韓決不會坐視不管。
另外外界所關心的北韓是否會在明（15日）北韓「太陽節」從事第6次核試，韓成烈說，這將交由我們最高統帥決定，時機若對，最高統帥就會進行核彈試爆。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 大事要發生了？ 外媒：金正恩下令60萬人撤離平壤
- 美軍首次動用巨型炸彈轟炸IS 威力僅次於核彈
- Switch在美熱銷逾90萬台 成任天堂賣最快主機
- 化武事件後首現身 阿薩德怒斥「全都是假的！」
- 川普：將處理北韓問題 認習近平會力助
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- MLB》陳偉殷情緒失控 挨轟後出現罕見動作（影音）
- 獨家》帶槍闖過洛城安檢 美國烏龍女警桃機繳械
- 封測廠力成收購兩日本封測廠 強攻當地市場商機
- 菜包做記號 竟用工業染料「紅花米」
- 二行程機車高污染／今年汰換 每台補助1500元
- 嘉義縣前議員吳李綠涉賄賂環局長 被訴
- 9月娶富家女！經紀人保鑣開道朴有天冷臉快閃
- 建立「納粹雄中帝國」政見掀波 學生修改成...
- 鹿晗驚爆「有女友和孩子」 經紀人怒嗆造謠
- 留學、進統一苦過來？ 鄉民掀徐重仁「靠爸」史
- MLB》陳偉殷跟主場犯沖 馬林魚苦戰16局惜敗
- NBA》任職5年未見起色 魔術總管遭開除
- 邱毅影射陳菊風災泡湯判無罪 高市府：上訴到底
- 豬哥亮信偏方吞中藥 劉福助嘆見不了面
- （影音／圖輯）小嫻化身調理達人 驚「聞」iPhone的味道
- 胡智為3A首勝 教頭讚主宰比賽
- 楊謹華露這二點 "他"崩潰了
- 醫訊》樂活勇健椅 阿公、阿嬤坐著做運動
- 宣傳反毒 國防部副部長秀倒立
- 高國慶「歸位」 無縫接軌第4棒
- 「會出事」發言讓上海台辦不來了？ 北市府：會來！
- 《晶妙絕倫》晶雕細琢
- 開刀前脈搏僅剩32下 劉若英和病父約定有洋蔥
- 李明哲事件 美國務院已知但「不評論」
- 瓊瑤淚爆平鑫濤失智住院409天
- 車沒油停路上 警方伸援冒雨推車到路旁
- 戴戴穩居球后 瑪琳回升第二
- 要求中火改善空汙 市府縮短操作許可換證年限
- 沈月騎馬回眸媚笑...倒模邱淑貞又初戀了！
- 路考新制5月上路 駕訓班業者希半年後檢討成本
- Uber回來了 與租賃業合作派車
- 中國經濟成長趨緩 世銀估明年剩6.3%
- 朴有天未婚妻與金在中關係匪淺？被爆曾在他家自拍炫耀
- 凍齡港姐喪夫首露面 墨鏡包頭老態現形
- 「中國不是匯率操縱國」 學者︰不代表美中貿易沒事
- ４建議 讓小燈泡犧牲有價值
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Daily Air flight overruns runway on Orchid Island
- 林志玲交殷琪姪子？嫁中國富商？林爸爸這樣說
- 高雄去年酒駕傷亡數 仁武區最多
- 桃竹苗遊覽車 8業者被評丙、丁
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：第6次核試爆？ 北韓外交次長：時機若對就進行
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分