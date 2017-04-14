第6次核試爆？ 北韓外交次長：時機若對就進行

北韓外務省副相韓成烈今天接受外媒專訪時放話，時機若對，最高統帥就會進行核彈試爆。（美聯社）

2017-04-14 16:28

〔即時新聞／綜合報導〕東北亞局勢緊張，美國派遣航母戰鬥群前往朝鮮半島向北韓政府施加壓力，不過北韓政權依舊故我，北韓外務省副相（相當於外交次長）韓成烈今天接受外媒專訪時放話，時機若對，最高統帥就會進行核彈試爆。

北韓外務省副相韓成烈今天在平壤接受《美聯社》專訪時，重砲抨擊目前朝鮮半島局勢的「惡性循環」，責任全都在美國，美國總統川普的挑釁才是麻煩製造者，揚言如果開戰，北韓一定奉陪到底，韓成烈強調自身已經有威力十足的核子武器，若美國先發制人攻擊，北韓決不會坐視不管。

另外外界所關心的北韓是否會在明（15日）北韓「太陽節」從事第6次核試，韓成烈說，這將交由我們最高統帥決定，時機若對，最高統帥就會進行核彈試爆。