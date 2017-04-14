| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

第6次核試爆？ 北韓外交次長：時機若對就進行

北韓外務省副相韓成烈今天接受外媒專訪時放話，時機若對，最高統帥就會進行核彈試爆。（美聯社）

2017-04-14  16:28

〔即時新聞／綜合報導〕東北亞局勢緊張，美國派遣航母戰鬥群前往朝鮮半島向北韓政府施加壓力，不過北韓政權依舊故我，北韓外務省副相（相當於外交次長）韓成烈今天接受外媒專訪時放話，時機若對，最高統帥就會進行核彈試爆。

北韓外務省副相韓成烈今天在平壤接受《美聯社》專訪時，重砲抨擊目前朝鮮半島局勢的「惡性循環」，責任全都在美國，美國總統川普的挑釁才是麻煩製造者，揚言如果開戰，北韓一定奉陪到底，韓成烈強調自身已經有威力十足的核子武器，若美國先發制人攻擊，北韓決不會坐視不管。

另外外界所關心的北韓是否會在明（15日）北韓「太陽節」從事第6次核試，韓成烈說，這將交由我們最高統帥決定，時機若對，最高統帥就會進行核彈試爆。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北韓 核試 美國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧絲瓜鑲蝦肉
韓式✧泡菜豬肝燒
輕鬆煮✧雙菇蒸蛋
這樣洗鮮蚵好乾淨！
轉寄

標題：第6次核試爆？ 北韓外交次長：時機若對就進行


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月14日‧星期五‧丁酉年三月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.