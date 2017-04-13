杜特蒂收回登中業島插旗誓言

2017-04-13 05:04

〔中央社〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）今天收回將登南沙群島的中業島和插上菲國國旗的誓言。

法新社報導，正在沙烏地阿拉伯訪問的杜特蒂對大約2000名旅沙菲僑說：「因為我們與中國大陸的友誼，因為我們珍視這項友誼，我將不去那裡升菲律賓國旗。」

他說：「我不會去群島的任何一個島，或許我會派我兒子去。只是去顯示我們菲律賓的世世代代對主權的聲索明顯是永恆的。」

中業島是菲律賓在南沙群島中占領的最大島。