聯航執行長3度道歉 自認「可恥」但不會辭職
2017-04-12 22:04
姆諾茲再度道歉，不過他表示不會辭職。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空（UAL）將亞裔男趕下機，引發全球怒火，執行長姆諾茲（Oscar Munoz）事後2度出面致歉，今天（12日）再度道歉，並聲稱自己對事件感到「羞恥與尷尬」，不過他拒絕辭職下台。
綜合外媒報導，姆諾茲在事件爆發第一時間，曾對內批評亞裔男David Dao先生「挑釁、好鬥」，曝光後被罵翻，當地時間12日上午接受《ABC》新聞台採訪時第3度公開道歉，他坦言自己對事件感到「羞恥與尷尬」並解釋，自己起初的言論沒有清楚表達到可恥這件事。
他也表示，聯航不該請警察把人拉下機。記者追問，「所以日後不會再有類似情形？」他則回「要趕走預定的、付費的乘客？我們不能這麼做。」
另外事件至今已有超過4萬人連署要他辭職，被問是否會辭職，他則說「不。聯航僱用我，就是要我解決問題，我將留下來繼續解決問題。」
亞裔男已聘王牌大律師討公道
被強拖下機的David Dao已聘請芝加哥律師狄米崔歐（Thomas Demetrio），狄米崔歐過去集中處理醫療疏失、產品責任、飛機失事和商業訴訟等案件，他經手案件的談判和解金額超過10億美元，被稱為王牌律師。另外律師團還包括專攻企業法的戈蘭（Stephen Golan）等人。
報導指出，昨天聯航股價重挫4％，市值蒸發近10億美元（約新台幣306億元）。
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