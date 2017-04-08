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強國觀光客破壞冰島景點 引來各國齊轟

冰島景點遭中國觀光客用石頭排出「中國」兩字。（圖擷自《DV》）

2017-04-08  19:24

〔即時新聞／綜合報導〕近年來常傳出中國觀光客在旅遊時破壞景點的事件，最近冰島也出現這樣的惡劣觀光客行徑，有人在自然景點上用石頭排出「中國」大字，引來冰島媒體、多國觀光客不滿。

冰島媒體《DV》最近在一篇報導中揭露中國觀光客的劣行，冰島西部斯奈山半島（Snæfellsnes）一個被譽為是「攝影師天堂」的自然景點，之前遭中國觀光客刻意用石頭排出一個同心圓圖案，圖案旁邊更被排出簡體中文字體的「中國」兩字。

一名比利時遊客看到後直言，對於這些做壞事、不負責任的遊客感到十分憤怒。另一名德國遊客則認為，應該要進一步將中國觀光客破壞景點的照片寄給中國政府，讓政府調查，如果找到這些中國遊客，應該將他們列入黑名單。誇張行徑就連自家人也看不下去，有中國網友在報導下方留言，為這些破壞景點的中國觀光客感到丟臉。

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