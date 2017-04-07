| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

前進南海！ 杜特蒂下令佔領無人島

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）在週四（6日）下令軍方佔領南海菲國聲索海域範圍內無人居住的島礁。（法新社）

2017-04-07  00:24

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）在週四（6日）下令軍方佔領南海菲國聲索海域範圍內無人居住的島礁，他還表示，可能會在6月12日的菲律賓獨立日登上中業島並升國旗。

綜合外媒報導，杜特蒂在軍營表示，看起來每個人都在謀劃南海的島礁，「所以我們最好住在那些還沒有人住的島礁上」。他說，現在是在南海島礁打造建物、升上菲律賓國旗的時候了。

杜特蒂表示，「我們試圖和大家成為朋友，但現在必須維護管轄權，至少在我們控制的地區」，已下令武裝部隊佔領「菲屬」無人島礁，杜特蒂補充，目前已佔有南沙群島「9到10」個島礁。

菲律賓國防部說，杜特蒂希望加強部屬在島礁上的特遣部隊，「總統希望為軍隊蓋兵營、為漁民建設海水淡化和污水處理系統、發電機、燈塔等」。

杜特蒂還說，他可能會訪問菲律賓所控制的南沙群島中最大的中業島，並在該地建設兵營，「在即將到來的獨立日，我可以去中業島，並在那升起國旗」。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 南海 杜特蒂 菲律賓
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泡菜豬肉捲
電鍋菜✧豆瓣蒸草魚
養生補氣✧四神湯
酥脆雞腿排這樣煎！
轉寄

標題：前進南海！ 杜特蒂下令佔領無人島


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月7日‧星期五‧丁酉年三月十一日
    市場動態
  • 五月帶媽媽遊關島抽iRobot
  • 媽祖加持 Acer推限量筆電
  • 法國女人的香氣秘密！
    • 更多市場動態 »
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.