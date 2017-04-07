前進南海！ 杜特蒂下令佔領無人島

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）在週四（6日）下令軍方佔領南海菲國聲索海域範圍內無人居住的島礁。（法新社）

2017-04-07 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）在週四（6日）下令軍方佔領南海菲國聲索海域範圍內無人居住的島礁，他還表示，可能會在6月12日的菲律賓獨立日登上中業島並升國旗。

綜合外媒報導，杜特蒂在軍營表示，看起來每個人都在謀劃南海的島礁，「所以我們最好住在那些還沒有人住的島礁上」。他說，現在是在南海島礁打造建物、升上菲律賓國旗的時候了。

杜特蒂表示，「我們試圖和大家成為朋友，但現在必須維護管轄權，至少在我們控制的地區」，已下令武裝部隊佔領「菲屬」無人島礁，杜特蒂補充，目前已佔有南沙群島「9到10」個島礁。

菲律賓國防部說，杜特蒂希望加強部屬在島礁上的特遣部隊，「總統希望為軍隊蓋兵營、為漁民建設海水淡化和污水處理系統、發電機、燈塔等」。

杜特蒂還說，他可能會訪問菲律賓所控制的南沙群島中最大的中業島，並在該地建設兵營，「在即將到來的獨立日，我可以去中業島，並在那升起國旗」。