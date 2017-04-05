不要空污！ 倫敦市長：2年後車輛進城要收費

英國倫敦市長薩迪．可汗4日宣布，自2019年4月8日起，車輛通過市中心的「低碳排放區」，最高要收費100英鎊。（美聯社）

2017-04-05 00:31

〔即時新聞／綜合報導〕不要空污！英國倫敦市長薩迪．可汗（Sadiq Khan）4日宣布，自2019年4月8日起，車輛通過市中心的「低碳排放區」，最高要收費100英鎊（約3700台幣）。

綜合外媒報導，倫敦市中心將設置的「低碳排放區」與目前的「擁擠收費區」一致，高污染的汽車、麵包車和機車進入必須支付12.5英鎊（約470台幣），公車、長途巴士和HGV載重車則需付100英鎊。「擁擠收費區」的費用則是11.5英鎊（約430英鎊）。

「低碳排放區」適用於不符合歐4標準的汽油車和不符合歐6標準的柴油車。倫敦市府指出，這意味在2019年，車齡13年以上的汽油車和車齡4年以上的柴油車都將繳納進城費。

「低碳排放區」每天24小時收費，在2022年4月前不適用於該區居民，黑色計程車也不在此限。市政府希望藉此在2020年前減少碳排放50%。