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川普簽署嚴格移民令 谷歌緊急召回員工

谷歌執行長皮查伊公開批評川普的移民政策。（彭博）

2017-01-28  21:19

〔編譯周柏憲／綜合報導〕美國總統川普簽署關於移民政策的行政命令後，谷歌今日（28）緊急向可能受此命令影響的旅外員工發訊息：「現在回美國」，影響人數超過100人。

彭博報導，谷歌執行長皮查伊（Sundar Pichai）今日在傳給員工的訊息中除了批評川普外，也表示「因行政命令造成同事個人權益受損，此景讓人痛心」，「我們總是對外公開移民議題的看法，也將持續如此。」

谷歌發言人聲明，「行政命令造成的影響、任何施加在谷歌人和其家人的限制、或是把出眾的才能拒於美國門外的障礙，我們都非常關切」，「將持續讓我們對這些議題的看法傳達給華府以及其他地方的領導人士。」

根據熟悉此情的人士表示，谷歌要求旅外員工在命令生效以前趕緊回美，並要求他們與公司的安全、旅遊、以及移民團隊尋求協助。

根據英國廣播公司BBC，該行政命令禁止伊拉克、敘利亞、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹和葉門的公民至少在接下來的3個月無法入境美國，也就是說，這些國家的人民不僅無法拿到美國簽證，甚至不能搭上飛往美國的班機。

該報導也說，各地傳出持有「綠卡」、可在美工作的人無法登機，但是行政命令未特別提及綠卡。

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  • 川普在華府時間27日簽署極端審查穆斯林行政命令。（彭博）

    川普在華府時間27日簽署極端審查穆斯林行政命令。（彭博）

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