敘利亞女童致信川普「當朋友」 求出手救家鄉

敘利亞7歲女童阿拉貝寫信給川普，要求川普拯救她的故鄉及當地孩童。（路透）

2017-01-25 21:27

〔即時新聞／綜合報導〕因與母親在推特上記錄敘利亞內戰，而受世界矚目的7歲女童阿拉貝（Bana Alabed），在去年12月中旬平安撤離阿勒坡，她近日寫了一封信給美國總統川普，希望他貴為一國之君能夠出手拯救她的故鄉敘利亞，如果他願意，就「跟他當朋友」。

綜合外媒報導，敘利亞7歲女童阿拉貝，去年底成功從戰亂之地阿勒坡撤離，目前與家人定居土耳其。她在美國總統就職典禮當天，寫了一封信給剛上任的川普，信中表示，希望川普能「救救敘利亞的孩童與人民」，據悉阿拉貝之所以寫信給川普是因為，「在電視裡看到他很多次」，因此覺得他能夠幫得上忙。

阿拉貝在信中講述在土耳其的新生活很開心，能夠去上學，也能夠出去玩，但她很難過把朋友留在敘利亞，希望川普能夠為了敘利亞數以百萬計的孩子做些什麼，如果川普願意，那她會是川普的「新好朋友」，用單純又真摯的話語向川普求助。

目前川普對敘利亞內戰立場仍尚未表態，雖美國前總統歐巴馬與歐洲多數國家支持敘國反政府軍，但川普與俄羅斯總統普廷的密切關係，則有利於敘利亞總統阿薩德重掌政權。

針對敘利亞內戰，俄羅斯、伊朗、土耳其三國充當和事佬，在23、24日於哈薩克與敘國政府與反政府軍代表協談停戰事宜，3國共同發表聲明指出敘利亞境內問題無法用武力解決，「需透過政治程序化解」，雖和事佬3國達成一致共識，但敘國政府與反政府軍在會後均拒簽署和談聲明，停戰之日仍遙遙無期。