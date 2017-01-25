| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
宜蘭1男子疑釣魚落水 消防漏夜搜尋救援
 首頁 > 國際

敘利亞女童致信川普「當朋友」 求出手救家鄉

敘利亞7歲女童阿拉貝寫信給川普，要求川普拯救她的故鄉及當地孩童。（路透）

2017-01-25  21:27

〔即時新聞／綜合報導〕因與母親在推特上記錄敘利亞內戰，而受世界矚目的7歲女童阿拉貝（Bana Alabed），在去年12月中旬平安撤離阿勒坡，她近日寫了一封信給美國總統川普，希望他貴為一國之君能夠出手拯救她的故鄉敘利亞，如果他願意，就「跟他當朋友」。

綜合外媒報導，敘利亞7歲女童阿拉貝，去年底成功從戰亂之地阿勒坡撤離，目前與家人定居土耳其。她在美國總統就職典禮當天，寫了一封信給剛上任的川普，信中表示，希望川普能「救救敘利亞的孩童與人民」，據悉阿拉貝之所以寫信給川普是因為，「在電視裡看到他很多次」，因此覺得他能夠幫得上忙。

阿拉貝在信中講述在土耳其的新生活很開心，能夠去上學，也能夠出去玩，但她很難過把朋友留在敘利亞，希望川普能夠為了敘利亞數以百萬計的孩子做些什麼，如果川普願意，那她會是川普的「新好朋友」，用單純又真摯的話語向川普求助。

目前川普對敘利亞內戰立場仍尚未表態，雖美國前總統歐巴馬與歐洲多數國家支持敘國反政府軍，但川普與俄羅斯總統普廷的密切關係，則有利於敘利亞總統阿薩德重掌政權。

針對敘利亞內戰，俄羅斯、伊朗、土耳其三國充當和事佬，在23、24日於哈薩克與敘國政府與反政府軍代表協談停戰事宜，3國共同發表聲明指出敘利亞境內問題無法用武力解決，「需透過政治程序化解」，雖和事佬3國達成一致共識，但敘國政府與反政府軍在會後均拒簽署和談聲明，停戰之日仍遙遙無期。

廣告
  • 敘利亞7歲女童阿拉貝寫信給川普，要求川普拯救她的故鄉及當地孩童。（圖擷自Theguardian）

    敘利亞7歲女童阿拉貝寫信給川普，要求川普拯救她的故鄉及當地孩童。（圖擷自Theguardian）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 川普 敘利亞內戰 美國 阿拉貝
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤茶樹菇燉排骨
總舖師✧圍爐好菜
新年蘿蔔糕漂亮煎！
小家電✧速速清潔術
轉寄

標題：敘利亞女童致信川普「當朋友」 求出手救家鄉


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月25日‧星期三‧丙申年臘月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.