不准說霧霾！預報只好改稱「不可描述的天氣現象」
2017-01-24 10:13
中國氣象局告知各氣象機構，要求停止製作及發布霧霾預報，日後要統一發布。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕中國北方省分霧霾嚴重，不過近來網路上流傳中國氣象局發布給各氣象機構的公告信，要求停止霧霾預報工作，形同於不能提到「霧霾」2字，在此禁令下，中國各民間氣象機構在描述霧霾時都改為「不可描述的天氣現象」，讓許多網友笑翻，就連中國網友都諷刺地說：「什麼是不可描述的天氣現象？氣象局是否可以給個『可以描述』的答案？」
中國氣象局告知各氣象機構，要求停止製作及發布霧霾預報，一名氣象局人員指出，這是因為氣象單位和環保單位在發布霾相關警報時，數據常不一樣，所以要建立一個聯合工作機制，但日後霧霾預報、警報如何發布、該由誰發布，目前相關細節仍在商討中。
因中國氣象局禁止發布霧霾預報，許多民間天氣預報機構在微博發布霧霾預報時都改用「不可描述的天氣現象」來替代，讓許多中國網友感到啼笑皆非，紛紛諷刺地說：「建議還可以用：某某天氣現象，敏感天氣現象，中國特色的天氣現象...」、「據說北方又有『不可描述的天氣現象』來襲。」、「這個荒誕的國家新滋生一種天氣叫『不可描述』。」、「既然說都不許說，還談什麼防範和治理？ ！」
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 李亞萍獲聘海院副教授 遭投訴氣到請辭
- 經典賽》看完台灣隊陣容 日本網友這樣說…
- 秘戀殷琪外甥？林志玲被爆帶男方見過家長
- 竹縣刪減8社福預算 13議員連番轟
- 一個麥當勞紙袋 最後竟讓客人上法院還罰款五位數？！
- 小台江壯遊 催生水圳國家綠道
- 戴綠帽別再來 王寶強：我是打不死的「小強」
- 《小檔案》親不知子斷崖
- 除夕到初二好天氣 初三後天氣轉涼
- 周董窩心一句話 江蕙心癢想出走
- 啪！啪！啪！突然停下來 小鮮肉癱在女友身上身亡
- 〈這時節的吃〉桂圓糯米糕 軟香好滋味
- 自由廣場》魚蛋革命週年 香港肅殺中
- 白天各地稍回溫 週三晚冷氣團再襲！
- 正妹大胃王「看光光」 這張照片嚇呆網友…
- （影音）張立東屁屁前後晃動 猥瑣move全都錄
- 透早巡田勤務農 九旬老農獲表揚
- 澳網》8強戰小威 孔塔首遇偶像
- 與亞太獨立力量結盟 台聯邀熱比婭訪台
- 顧家已少賺1千萬 李翊君為女兒出國再砸千萬
- 台東TTPush啟動 使用換金幣
- 立院議事透明化 華視增4國會頻道
- 蘇郁卿︰OTC很多隱形冠軍公司
- 挾持江蕙血為證 惡煞亂咬被栽贓
- 彰銀換股務代理 政府插手經營權？
- 佛教徒在天主教醫院當志工 為癌末患者洗澡
- 世界廚房撲鼻香─曼谷廚藝學校與美食巡禮
- 《台北過好年-遊藝篇》5館所鬧春節 照常開放
- 司改國是會議 6月下旬登場
- 高麗菜特賣 1小時賣光15噸
- 炒股坑散戶 和旺前老董二審重判10年半加沒收1億
- 華仔醫院過春節 2017全年在養傷
- 新北10「避」塞路段 懶人包來破解
- 消費者拒退 2千支Note7在台流通
- 三個巧合 范屈拉、馬提殞落
- 威力彩頭獎連22摃
- 群組對話外洩 段宜康沒挨批反被挺同一面倒讚爆...
- 《Ｗ飯店命案》真的群魔亂舞 猝死小模驗出喪屍藥
- 快樂寶拉自認撞臉席琳娜 對比照讓網友笑噴
- IU情斷張基河 來台後終結3年多戀情
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：不准說霧霾！預報只好改稱「不可描述的天氣現象」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分