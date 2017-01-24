| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
煞不住！新台幣早盤 一度續飆逾1角 科技菁創 先麥帶起台灣農企軟實力 台灣褐藻醣膠 臨床證實有效
 首頁 > 國際

不准說霧霾！預報只好改稱「不可描述的天氣現象」

中國氣象局告知各氣象機構，要求停止製作及發布霧霾預報，日後要統一發布。（法新社）

2017-01-24  10:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國北方省分霧霾嚴重，不過近來網路上流傳中國氣象局發布給各氣象機構的公告信，要求停止霧霾預報工作，形同於不能提到「霧霾」2字，在此禁令下，中國各民間氣象機構在描述霧霾時都改為「不可描述的天氣現象」，讓許多網友笑翻，就連中國網友都諷刺地說：「什麼是不可描述的天氣現象？氣象局是否可以給個『可以描述』的答案？」

中國氣象局告知各氣象機構，要求停止製作及發布霧霾預報，一名氣象局人員指出，這是因為氣象單位和環保單位在發布霾相關警報時，數據常不一樣，所以要建立一個聯合工作機制，但日後霧霾預報、警報如何發布、該由誰發布，目前相關細節仍在商討中。

因中國氣象局禁止發布霧霾預報，許多民間天氣預報機構在微博發布霧霾預報時都改用「不可描述的天氣現象」來替代，讓許多中國網友感到啼笑皆非，紛紛諷刺地說：「建議還可以用：某某天氣現象，敏感天氣現象，中國特色的天氣現象...」、「據說北方又有『不可描述的天氣現象』來襲。」、「這個荒誕的國家新滋生一種天氣叫『不可描述』。​」、「既然說都不許說，還談什麼防範和治理？ ！」

廣告
  • 因中國氣象局禁止發布霧霾預報，許多民間天氣預報機構在微博發布霧霾預報時都改用「不可描述的天氣現象」來替代。（圖擷取自微博）

    因中國氣象局禁止發布霧霾預報，許多民間天氣預報機構在微博發布霧霾預報時都改用「不可描述的天氣現象」來替代。（圖擷取自微博）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 微博 霧霾
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤味噌烤旗魚
總舖師✧圍爐好菜
傳統甜年糕✧自己做
挑買香腸看顏色？
轉寄

標題：不准說霧霾！預報只好改稱「不可描述的天氣現象」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月24日‧星期二‧丙申年臘月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.