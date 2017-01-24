不准說霧霾！預報只好改稱「不可描述的天氣現象」

中國氣象局告知各氣象機構，要求停止製作及發布霧霾預報，日後要統一發布。（法新社）

2017-01-24 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國北方省分霧霾嚴重，不過近來網路上流傳中國氣象局發布給各氣象機構的公告信，要求停止霧霾預報工作，形同於不能提到「霧霾」2字，在此禁令下，中國各民間氣象機構在描述霧霾時都改為「不可描述的天氣現象」，讓許多網友笑翻，就連中國網友都諷刺地說：「什麼是不可描述的天氣現象？氣象局是否可以給個『可以描述』的答案？」

中國氣象局告知各氣象機構，要求停止製作及發布霧霾預報，一名氣象局人員指出，這是因為氣象單位和環保單位在發布霾相關警報時，數據常不一樣，所以要建立一個聯合工作機制，但日後霧霾預報、警報如何發布、該由誰發布，目前相關細節仍在商討中。

因中國氣象局禁止發布霧霾預報，許多民間天氣預報機構在微博發布霧霾預報時都改用「不可描述的天氣現象」來替代，讓許多中國網友感到啼笑皆非，紛紛諷刺地說：「建議還可以用：某某天氣現象，敏感天氣現象，中國特色的天氣現象...」、「據說北方又有『不可描述的天氣現象』來襲。」、「這個荒誕的國家新滋生一種天氣叫『不可描述』。​」、「既然說都不許說，還談什麼防範和治理？ ！」