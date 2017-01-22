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年金改革國是會議登場 總統蔡英文致詞（直播） 印度安得拉邦火車出軌 至少13人死
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美得過火！比基尼模控警違法瀏覽千餘次

前澳洲比基尼女模伊夫斯（Renee Eaves）。（取自《每日郵報》）

2017-01-22  07:13

〔即時新聞／綜合報導〕美得過火，連波麗士大人都著迷？前澳洲比基尼女模伊夫斯（Renee Eaves）指控澳洲昆士蘭警察違法瀏覽她的個人檔案，並對昆士蘭警局投訴，控告5名警察違法，並求償40萬澳元（約台幣953萬元）。

《每日郵報》報導，目前是社會主義倡議者的伊夫斯，居住昆士蘭省黃金海岸，她聲稱曾有幾次交通違規被調查，但也因而自2006年起，陸續有警員違法查閱她的個人資料，至少被看過1475次，已知至少300名警察違法，其中昆士蘭就有5名。

伊夫斯表示，警察的行為與每天偷窺她的內衣櫃沒有差別，令她憂心自己的人身安全，已打算搬家。

前澳洲比基尼女模伊夫斯（Renee Eaves）。（取自《每日郵報》）

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