川普未上任場外先開幹 警動用化學噴霧驅離

警方用化學噴霧驅離民眾。（法新社）

2017-01-20 21:54

〔即時新聞／綜合報導〕川普20日將正式上任美國總統，許多反川普者醞釀在就職典禮抗議，美國時間19日傳出有抗議民眾與典禮的賓客發生零星衝突，警方最後使用化學噴霧驅離抗議民眾。

綜合外媒報導，數百名抗議川普的民眾在華府市中心的全國新聞大樓（National PressBuilding）外聚集，當時大樓內正在舉辦被稱為「可悲舞會」（DeploraBall）的慶祝活動，許多賓客在離場時被抗議者刁難，抗議者除了怒飆髒話還焚燒抗議牌。

報導指出，一名抗議者對著穿禮服的婦女大罵「納粹廢物」、「法西斯」、「種族主義者」等，也有人舉著抗議標語「看！這是對種族主義者的厭惡！」雙方發生激烈推擠，迫使在兩陣營中間的警方用化學噴霧驅離民眾。

據了解，「可悲舞會」一詞靈感來自希拉蕊（Hillary Clinton）的一句話，她形容川普的支持者為「一群可恥的人（basket of deplorables）」。至於可悲舞會的參加者，則大多為美國的極右組織「alt-right」，他們對共和黨的川普當選感到興奮，這場可悲舞會吸引約1000多人參加。

民眾舉標語怒嗆舞會賓客。（法新社）

警方呼籲民眾冷靜。（美聯社）