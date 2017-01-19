過年應付長輩 強國「出租男友」1天4500不包睡
2017-01-19 19:51
〔即時新聞／綜合報導〕很多人在過年時都會遇到親友詢問「哪時要結婚？」、「有女/男友沒？」中國有業者就看準此商機，架起租男友的網站，1天租金約從1000人民幣（約4500元新台幣）起跳。
綜合報導指出，中國最近出現專門提供男友出租服務的網站，提供服務的男生會在網站上寫下身高、體重、學歷等資料，以及該出租男友的主打服務，從應付逼婚、假結婚出席酒席到朋友聚會都有。還有男生會在網路上註明自己「從未穿幫過」，希望藉此拉客。
出租男友的每日租金多落在1000到1500人民幣（約6800元新台幣），除此之外，女方還要支付車票、出外吃飯、遊玩等額外費用。不過這些出租男友都強調他們是「綠色出租」，絕不會和女方同房睡覺。
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