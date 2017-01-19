中客亂丟舊衣行李箱 業者：南韓不是垃圾場

許多中客會將帶出國的舊衣服放進帶來的舊行李箱中，再將之拋棄在南韓的投宿地、車站甚至馬路上。圖為中客在首爾免稅店消費。（路透）

2017-01-19 18:28

〔即時新聞／綜合報導〕大批中國遊客到南韓豪爽購物之際，也製造另類垃圾，許多中客會將帶出國的舊衣服放進舊行李箱中，把其拋棄在投宿地、車站甚至馬路上，首爾有不少飯店為這些大體積的行李箱感到相當頭痛。

南韓《朝鮮日報》報導，首爾飯店、車站和大街上，出現不少被中客拋棄的舊行李箱，這是因為若將大量衣物丟到垃圾桶，會被清潔工和車站員工阻止。記者發現，明洞一帶就有10家飯店等住宿地為此甚感困擾。

一家旅館社長表示，「消費高雖然好，但南韓不是垃圾場，中國遊客像扔垃圾一樣，把行李丟在街上和酒店裡就走，叫我們怎麼辦？」以中客為對象的旅行社負責人柳某也說，收到很多酒店的抗議，「中國遊客除了在百貨店和免稅店很豪爽，在扔垃圾方面也絕對『豪爽』」。

明洞一家觀光酒店的員工說，中客在南韓買了新的旅行箱和衣服後，「就把穿來的舊衣服和東西放進箱子，扔在客房裡」，收到聯繫的中客說請飯店暫時保管，「但從沒有人來取走」。另一家飯店的清潔工也表示，這些帶輪的大行李箱很難回收利用。

公車站和大街上也常見「被」中客「遺失」的行李箱，在失主領取前，會由警方保管9個月，警方人士說，「夏季送來的箱子散發出臭味，有時候我們不得不放在外面」。明洞南大門警察署還另外建了倉庫保管這些行李箱。