豐洲地下水檢出有毒物質 築地市場搬遷遙遙無期

2017-01-14 21:15

〔即時新聞／綜合報導〕深受觀光客所喜愛、具有80年歷史的「築地市場」（Tsukiji Market），預計將遷移至豐洲市場，沒想到豐洲市場的地下水卻被檢測出含有高濃度的有毒物質，讓這個遷移計畫離完成期更遙遠。

全球最大漁市場「築地市場」（Tsukiji Market）原本預定去年11月搬遷至豐洲，但豐洲市場仍存有土地汙染問題，因此東京都知事小池百合子決定延期遷移。

綜合外媒報導，今天豐洲市場的檢測結果出爐，被檢驗出地下水中的有毒物質含量超過日本國家標準，包括苯，甚至在地下室也檢測出高濃度的汞。

這項規劃多年、花費高達860億日圓（約台幣240億元）的搬遷計畫至今因許多問題而延宕，包括原定豐洲市場的地下室需用乾淨的泥土來填補，以作為地下汙染的緩衝帶，但承包商卻無故的無法進行此作業。