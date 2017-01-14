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莫斯科班機遭閃電劈中 驚險畫面嚇壞民眾

班機被閃電擊中，所幸飛機平安抵達目的地。（圖擷自每日郵報）

2017-01-14  20:47

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯莫斯科伏努科沃國際機場（Vnukovo International Airport），1架波音747班機日前起飛不久後遭閃電擊中，不過所幸最終順利降落無人傷亡，閃電擊中飛機畫面被民眾拍下，當時許多人都捏了一把冷汗。

《每日郵報》報導，俄羅斯1架客機本月2日原定飛往俄羅斯南部城市索契（Sochi），從伏努科沃國際機場起飛後不久，不幸被閃電擊中，不過班機仍繼續飛行，最後降落在索契國際機場。

攝影師穆西納（Julia Musina）的朋友拍下畫面，她表示，從地面上看到閃電擊中飛機非常可怕，「機上的人一定很緊張，還好飛機繼續飛行，起飛是最危險的時刻。」

報導指出，飛機降落後立刻由地勤人員檢察受損情形。索契機場發言人則說，相關單位已針對2名機師進行調查，並檢查該飛機，初步發現機上有被閃電擊中的破壞痕跡。

據了解，飛機金屬外皮的導電性，可免於電流流入內部，但若是過於強大，仍有可能影響儀器的使用而導致問題發生。

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