中國軍艦是紙老虎？ 美海軍中將暗批：弱爆了
2017-01-12 16:39
美國一名海軍中將指出，那些中國軍艦可能只是紙老虎，暗批其弱爆了。圖為中國航母遼寧號與其他軍艦。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕中國航母遼寧號近日在台灣附近航行，還派3艘軍艦繞行日本，引發國際關注，但美國一名海軍中將指出，那些中國軍艦可能只是紙老虎，暗批其弱爆了。
《美國之音》報導，美國海軍水面艦艇（US Navy's Surface Forces）司令、海軍中將羅登（Tom Rowden）日前接受《防務新聞》訪問時，記者提到去年中國一艘護衛艦入列6週後，就馬上出港執行7個月的任務，但美國海軍部署一艘軍艦執行任務，通常需要一年或更久，詢問美國與中國為何不同。
羅登說，「兩艘灰色的軍艦在海上巡弋，都懸掛著不少旗幟，甲板上都有不少水手。一艘弱爆了，用一個濕了的紙口袋都能把它困住，而另一艘則無堅不摧。」羅登雖然沒有明指哪一艘軍艦是哪一國家的，但其意不言自明。
羅登表示，他也可以把一艘導彈巡航艦入列後就出港，但他不會這麼做，強調軍艦進行測試的必要性，他希望所有對軍艦有100%的信心，對軍艦執行任務有信心。
羅登還說，「中國人是怎麼想的？我不知道。他們覺得他們得那麼做，我對此覺得有意思。為了什麼目的？我不清楚。」
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 美準國務卿：必須重申台灣關係法與六項保證
- 槓上CNN！ 川普：報導「假新聞」禁止記者提問
- 美國笨賊惹錯人 遭64歲白髮老翁當場擊斃
- 竄改抗戰14年為和平？ 他戳破盲點酸爆中國
- 抵瓜國 蔡總統：踏實外交 互惠互助
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 女星稱遼寧艦「保護我們」 綠委批：智商很低
- 小英抵瓜地馬拉 瓜國總統公開要求我方經援
- 拳王梅威瑟願與UFC冠軍對戰 條件是30億出場費
- NBA》麥康諾轉身跳投絕殺 七六人氣走尼克
- 柯震東家餐廳年前歇業 沾毒帶衰？
- 倫敦超狂年輕畫家 多種畫風詮釋一角
- 儒鴻洪鎮海：企業新南向 不能只靠關係
- 經典賽》王建民確定不打 台灣可能沒有旅美球員
- 終結2年婚姻 田麗：沒有放不下的
- 中客不來有差嗎？外資飯店大舉加碼台灣
- 馬公5女燒炭自殺案 檢警證實久病厭世是動機
- iPhone 8採玻璃機殼 康寧、伯恩為背蓋供應商
- L.A. Boyz出道25年 醫生團員洩計畫合體開唱
- 〈台股青紅燈〉兩個生意人 只會談生意
- 冬季套裝旅遊 華信航空推超值優惠專案
- 華視三立聯手除夕節目 郭建宏：經費不足
- 中職》洪宸宇受邀參加中信春訓 盼延續球員生涯
- 日動畫突破敏感帶！《你的名字》夯爆可望拍成韓劇
- 連3升 新台幣創逾1個月新高
- 立院換地案無共識 四月再議
- 國民黨出題 網路票選民進黨讓人火大議題
- 郝放話雙北輸辭主席 柯P：說反攻大陸不是更偉大?
- 偽娘Kiwebaby躍上大銀幕 「全裸演出」倒數中
- 銀行熱賣保本商品引糾紛 金管會：若不當銷售將查核
- 飛機上也要推台灣觀光 日月潭方塊酥3月華航機上亮相
- 〈手持吸塵器 下殺4折起〉熱賣實惠+
- NBA》重磅交易成絕響？湖人表態不賣人
- NBA》加索想打歐錦賽 看季末狀態決定
- SBL》被開除3天就有活幹 李恩轉戰台銀取代奈維爾
- NBA》羅斯上演「玫瑰流浪記」 今夏恐丟47億鉅約
- HBL》南山狂射3分彈 破解泰山天龍陣
- 販毒暴力集團擁槍自重 東縣霹靂小組攀樓攻堅
- NBA》湖人球迷的最愛福將 沙克里轉戰日本職籃
- 正妹女警林筱綺 平鎮報到
- （嘉義）農會代表選舉 六腳參選爆炸
- 明天一起來！司法院長、秘書長「大咖」捐愛心義賣
- 基隆環局回收家具修復 贈送低收入戶
- 毅嘉去年每股獲利0.09元 轉虧為盈
- 屏東首座營養午餐中央廚房 揭牌試營運
- 吳宗憲欠稅300萬拖過年 賀一航結束6年欠稅人生
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中國軍艦是紙老虎？ 美海軍中將暗批：弱爆了
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分