中國軍艦是紙老虎？ 美海軍中將暗批：弱爆了

美國一名海軍中將指出，那些中國軍艦可能只是紙老虎，暗批其弱爆了。圖為中國航母遼寧號與其他軍艦。（法新社）

2017-01-12 16:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國航母遼寧號近日在台灣附近航行，還派3艘軍艦繞行日本，引發國際關注，但美國一名海軍中將指出，那些中國軍艦可能只是紙老虎，暗批其弱爆了。

《美國之音》報導，美國海軍水面艦艇（US Navy's Surface Forces）司令、海軍中將羅登（Tom Rowden）日前接受《防務新聞》訪問時，記者提到去年中國一艘護衛艦入列6週後，就馬上出港執行7個月的任務，但美國海軍部署一艘軍艦執行任務，通常需要一年或更久，詢問美國與中國為何不同。

羅登說，「兩艘灰色的軍艦在海上巡弋，都懸掛著不少旗幟，甲板上都有不少水手。一艘弱爆了，用一個濕了的紙口袋都能把它困住，而另一艘則無堅不摧。」羅登雖然沒有明指哪一艘軍艦是哪一國家的，但其意不言自明。

羅登表示，他也可以把一艘導彈巡航艦入列後就出港，但他不會這麼做，強調軍艦進行測試的必要性，他希望所有對軍艦有100%的信心，對軍艦執行任務有信心。

羅登還說，「中國人是怎麼想的？我不知道。他們覺得他們得那麼做，我對此覺得有意思。為了什麼目的？我不清楚。」