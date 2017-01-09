內褲不怕被你看！ 地鐵無褲日全球響應

德國柏林。（路透）

2017-01-09 12:08

〔即時新聞／綜合報導〕1月8日是「國際地鐵無褲日」（No Pants Subway Ride），全球許多人在當天下半身只穿著內褲，目前在全世界約有數10個城市參與，包含紐約、波士頓、柏林、布拉格、華沙等。目的就是要傳遞「摒棄保守思想、嘗試新東西、為生活增加樂趣」的訊息。

綜合媒體報導，這個活動由「四處即興」（the Improv Everywhere）組織在2002年第一次在紐約舉辦，當時只有7個人參與，今年已邁入第16屆，全球有60城市響應。活動策劃人古德（Jesse Good）表示，想要給紐約客一個視線從報紙、手機移開的理由，體驗異於平常生活的感受。

這項活動強調不賣弄色情，也不會有任何示威活動。今年在美國費城由一間洗衣服務公司贊助，會收取一些褲子和其他衣物，再捐給當地的街友。

德國柏林。（路透）

美國紐約。（歐新社）

美國紐約。（美聯社）

英國倫敦。（法新社）

波蘭華沙。（美聯社）