德州州長新聞稿 直稱蔡英文是「台灣總統」

總統蔡英文與德州州長艾伯特(Greg Abbott)會面,事後州長辦公室的新聞稿標題直呼蔡英文是台灣總統。(圖擷自德州州長辦公室官網)

2017-01-09 10:30

〔即時新聞/綜合報導〕總統蔡英文拜訪中美洲友邦的「英捷專案」,途中過境休士頓並與多位美國政要交流,德州州長在與小英見面後辦公室就發出新聞稿,標題寫著「州長艾伯特與台灣總統蔡英文在休士頓會晤(Governor Abbott Meets Taiwan President Tsai Ing-wen In Houston)」

德州州長艾伯特(Greg Abbott)的辦公室新聞稿內容,蔡英文的頭銜則是「中華民國(台灣)總統」,也就是President of the Republic of China (Taiwan)。而艾伯特在與蔡英文會面時,主要在討論如何加強德州與台灣的貿易關係。

此次會談中,艾伯特與小英交流了雙方在生物科技和醫療設施方面,是具有發展合作的潛力,蔡英文也盛讚德州有能源、智能機械、國防工業的特色,和台灣未來的產業規劃有相通之處。最後兩人以交換禮物結束友好的會面,蔡英文收到帶有德州圖章的時鐘,她則送給艾伯特台灣花瓶。