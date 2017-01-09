德州州長新聞稿 直稱蔡英文是「台灣總統」
2017-01-09 10:30
總統蔡英文與德州州長艾伯特（Greg Abbott）會面，事後州長辦公室的新聞稿標題直呼蔡英文是台灣總統。（圖擷自德州州長辦公室官網）
〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文拜訪中美洲友邦的「英捷專案」，途中過境休士頓並與多位美國政要交流，德州州長在與小英見面後辦公室就發出新聞稿，標題寫著「州長艾伯特與台灣總統蔡英文在休士頓會晤（Governor Abbott Meets Taiwan President Tsai Ing-wen In Houston）」
德州州長艾伯特（Greg Abbott）的辦公室新聞稿內容，蔡英文的頭銜則是「中華民國（台灣）總統」，也就是President of the Republic of China （Taiwan）。而艾伯特在與蔡英文會面時，主要在討論如何加強德州與台灣的貿易關係。
此次會談中，艾伯特與小英交流了雙方在生物科技和醫療設施方面，是具有發展合作的潛力，蔡英文也盛讚德州有能源、智能機械、國防工業的特色，和台灣未來的產業規劃有相通之處。最後兩人以交換禮物結束友好的會面，蔡英文收到帶有德州圖章的時鐘，她則送給艾伯特台灣花瓶。
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