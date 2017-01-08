美眾議員迎接蔡英文 臉書直呼「台灣總統」

美國眾議員費倫侯（Blake Farenthold）到休士頓機場迎接台灣總統蔡英文。（圖擷自費倫侯（Blake Farenthold）臉書）

2017-01-08 10:57

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文昨日展開拜訪中美洲友邦的「英捷專案」，抵達美國德州休士頓後，受到德州共和黨眾議員費倫侯（Blake Farenthold）的歡迎，費倫侯隨後就在臉書上秀出與小英的握手照，並直呼「台灣總統蔡英文（Taiwan President Tsai Ing-wen）」

費倫侯於臉書發文表示，他在休士頓機場迎接小英後，會陪著她到當地的各個地點參觀，並且和蔡英文一起出席晚間的僑宴，除了有華僑之外，晚宴上還會有休士頓的政要和商業人士參加。

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