敘國北部阿札茲遭汽車炸彈攻擊 至少60死

敘利亞北部阿札茲今（7）日在距離土耳其邊界約7公里處，發生汽車炸彈攻擊，造成至少60死、數十人受傷，傷亡人數預估將繼續攀升，目前仍沒有組織承認犯案。（法新社）

2017-01-07 21:24

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞北部阿札茲（Azaz）當地時間7日上午11時40分許（台灣時間7日下午5時40分許），在距離土耳其邊界約7公里處發生汽車炸彈攻擊，造成至少60死、數十人受傷，傷亡人數預估將繼續攀升，目前仍沒有組織承認犯案。

綜合媒體報導，敘利亞北部城鎮阿札茲今日發生汽車炸彈攻擊，炸彈在距離土耳其邊界約7公里處、當地的法院附近爆炸，爆炸威力強大，當場炸毀周遭數棟建築物。

影片中，只見爆炸現場一片狼藉，到處都是瓦礫、石塊，火勢和濃煙不斷，民眾們紛紛衝入瓦礫堆中救人，並持續抬出傷者。

當局已證實該起爆炸至少造成60死、數十人受傷，傷亡人數預計將繼續攀升；目前仍沒有組織承認犯案。

相關影音請見：