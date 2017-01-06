暴風雨襲澳 墨爾本21處戲水區成「屎水海灘」

2017-01-06 20:15

〔即時新聞／綜合報導〕上週暴風雨侵襲澳洲墨爾本，讓不少糞便及排泄物被暴雨沖刷至熱門海灘景點，造成水質嚴重汙染，整個海水裡充斥細菌，當局把36處海灘中的21處列為不適合戲水區，因水中的雜質與病菌恐讓遊客罹患腸胃炎的風險遽增。

綜合外媒報導，澳洲因受暴風雨侵襲，暴雨帶入糞便及大量雜質進到海水中，因此造成多數海灘海水呈現一片「屎色」，因擔心遊客會因水時不慎飲入汙染物而導致腸胃炎、腹瀉，因此有高達21處海灘被當局列為不良戲水區。

經過連日檢驗後，33處海域的水質已通過澳洲環境保護局的檢測，多數已被評為良好等級。