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暴風雨襲澳 墨爾本21處戲水區成「屎水海灘」

2017-01-06  20:15

〔即時新聞／綜合報導〕上週暴風雨侵襲澳洲墨爾本，讓不少糞便及排泄物被暴雨沖刷至熱門海灘景點，造成水質嚴重汙染，整個海水裡充斥細菌，當局把36處海灘中的21處列為不適合戲水區，因水中的雜質與病菌恐讓遊客罹患腸胃炎的風險遽增。

綜合外媒報導，澳洲因受暴風雨侵襲，暴雨帶入糞便及大量雜質進到海水中，因此造成多數海灘海水呈現一片「屎色」，因擔心遊客會因水時不慎飲入汙染物而導致腸胃炎、腹瀉，因此有高達21處海灘被當局列為不良戲水區。

經過連日檢驗後，33處海域的水質已通過澳洲環境保護局的檢測，多數已被評為良好等級。

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  • 因暴雨沖刷排泄物入海，墨爾本多處海域日前被評為不良戲水區。（圖擷自IOLNews）

    因暴雨沖刷排泄物入海，墨爾本多處海域日前被評為不良戲水區。（圖擷自IOLNews）

  • 所幸遭沖刷進海的排泄物情況獲得緩解，大部分海域已能正常戲水。（圖擷自HeraldsunNews）

    所幸遭沖刷進海的排泄物情況獲得緩解，大部分海域已能正常戲水。（圖擷自HeraldsunNews）

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相關關鍵字： 墨爾本 排泄物 水污染 海水 海灘 澳洲 管制 腸胃炎
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