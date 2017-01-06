科學家：中國太空站已失控 下半年將墜落地球
中國長征二號火箭將天宮一號發射到外太空。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕英國媒體去年9月報導，中國於2011年發射的太空實驗室天宮一號已經失控，將於2017年下半年墜落地球，恐造成地面災情。如今隨著時序接近，引起台日兩地網友熱議。
《衛報》報導，天宮一號於2011年9月升空時，被喻為中國實力日漸增長的「有力政治象徵」、一個野心勃勃的計劃，欲將中國變成太空超級強國，然而，外界確認，天宮一號因某些技術或機械故障，中國早已失去對其的控制。
中國載人航太工程辦公室副主任武平日前說：「基於我們的計算和分析，這顆太空實驗室的大部分，將在降落過程中燃燒殆盡。中共當局正在監視天宮一號，以防它跟其他物體相撞。」中國官媒《新華社》報導，若有必要，中共航天局會將向全世界發布天宮一號將在何處墜落的警告。
美國哈佛─史密森尼天文物理學中心專家麥道威（Jonathan McDowell）指出，武平的回答就代表中國已經失去了對太空站的掌控，且中國不可能預測的到該太空站的碎片將在哪裡墜落，他認為大氣中任何細微變化，都能讓著陸點從一個大陸變到另一個大陸。
麥道威只能粗略估計，墜落點約在北緯43度至南緯43度，但這包含了北美大部分地區、歐洲和亞洲部分地區，以及南美洲、非洲和大洋洲的所有區域。
雖然武平聲稱，中國一向高度重視對太空碎片的管理，這個重達8噸的太空站大部分會在穿越大氣層時融化掉，不太可能影響航空活動或對地面造成傷害，但麥道威反駁，「裡頭像火箭發動機這種構造，不可能完全燃燒掉。而且墜落時就像被100公斤的重物K到一樣，有非常大的衝擊力，可能砸到某人的車、穿過某戶人家的屋頂。」
一直努力追蹤天宮一號動向的天文學家多曼（Thomas Dorman）說，「如果落到一個人口密集的地區就糟糕了！」雖然他認為，天宮一號最有可能是落入佔地球70%面積的海洋中、或是一個無人居住的地區，「但可能性高的事情不見得就會發生，仍需密切注意。」
因為2017年的到來，這則消息近日再度於網路傳開，日本《Yahoo!》新聞底下的日本網友跪求：「拜託請墜落到故鄉（中國）吧」、「真是謎一般的國家」，台灣PTT網友則說：「在演《你的名字》？」、「肯定是針對台獨來的」、「射後不理，這什麽太空技術！」「一個到處都是公海的概念」。
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標題：科學家：中國太空站已失控 下半年將墜落地球
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