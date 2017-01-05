春藥吃過頭硬太久 奈及利亞男子床上暴斃身亡

2017-01-05 21:32

〔即時新聞／綜合報導〕許多男子為了能在床上有更好的表現，就會食用春藥，但過量食用恐怕會賠上寶貴性命，國外就有一名男子因春藥吃過了頭，導致暴斃身亡。

根據《每日郵報》報導，奈及利亞一名已婚男子山松（Samson），育有3名孩子，在苦追1名女子3個月後終於修成正果，倆人相約去旅館開房前，山松還在啤酒店裡吹噓著自己的計畫，並準備了一堆春藥。

事後男子果然靠著春藥，在床上持續了好長一段時間，但卻遲遲一直無法射精，最後在床上暴斃死亡，而他的女伴見狀後，便慌張的逃離現場。警方表示，男子的遺體目前被存放在警局的太平間，等待家屬領回。