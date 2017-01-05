太陽變月亮？成都霧霾灰濛濛 連太陽都「變臉」

中國媒體表示，「你沒看錯，這是今天成都的太陽...」。（圖取自騰訊新聞）

2017-01-05 18:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日霧霾嚴重，該國一名記者在四川成都拍下灰濛濛的天空，一顆猶如農曆15的「滿月」高掛在空中，媒體表示，「你沒看錯，這是今天成都的太陽...」。

綜合媒體報導，《四川日報》的記者今（5）日上午在成都嬌子立交附近拍下「成都的太陽」，因霾害嚴重的天空灰濛濛的，一輪圓日從城市東方出現，像是一顆蛋黃高掛空中。

《新周刊》官方微博轉載了這組照片，並表示「今天的成都，霧霾消滅了太陽，把它變成月亮。如同梁秉鈞詩裡的污染城市：眾人的煩躁化為黑雲，我們歌唱的白日將一一熄去。」

微博「直播成都」表示，「是的，這是今天成都的太陽，自帶防炫目功能...你看見了嗎？」；「中國天氣」則說，「在暗色的背景下，竟然有點像超級月亮...」。

值得注意的是，目前《四川日報》官方微博已找不到這組照片。