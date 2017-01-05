超爆笑廣告NG片段 網友：最後一個秒笑噴
2017-01-05 15:52
廣告拍攝過程中，大白熊不斷滑倒。（擷取自YouTube）
〔即時新聞／綜合報導〕一起來數數這隻可憐的大白熊滑倒幾次！
最近網路上瘋傳一段影片，美國的三菱汽車與明尼蘇達大學的冰上曲棍球隊合作，在知名的黃金地鼠隊（Golden Gopher）主場拍攝廣告。沒想到拍攝過程中，站在鏡頭中央的大白熊人偶頻頻跌倒，可愛又笨拙的動作，逗得主持人屢屢笑場，連該球隊的場邊吉祥物也不禁搖頭莞爾。
影片上傳至今不到一週時間，已超過80萬人觀看，更有7000多人按讚，網友們紛紛留言說「最後一個好可愛」、「到底為啥這麼堅持在冰上廣告XD」、「冰上腳越大越滑XDD」、「是穿拖鞋走在冰上的概念嗎」、「天啊，好可愛好萌」、「最後一個XDDDDD」。
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