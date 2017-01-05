「河蟹霧霾」擊碎玻璃心？中網友怒：台灣人少酸兩句

受嚴重霧霾影響，昨日天津機場能見度極差 。（擷取自微信公眾號「微信上的中國」）

2017-01-05 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國東部沿海及北部各城市近日再受嚴重霾害所苦，逾49個城市的空氣品質為重度汙染等級。中國網友在微博上傳霧霾紀錄影片，屢屢遭管理員刪除，讓民眾對官方「河蟹」霧霾的舉動心生不滿，而中國人民是否享有網路言論自由權再度引起熱議。

2017年元旦前後，中國許多城市持續受嚴重霾害所苦，北京、天津及周邊地區再次成為重災區。有民眾上傳霧霾襲來的影片，卻立刻被管理員以違規為由刪除屏蔽，令眾網友對政府失望透頂，質疑「中國面對這樣的事，是不知所措還是不敢面對？」

北京京師律師事務所一名律師發出了公開信，以《如果連發聲都感到恐懼，那你活該吸霧霾》為題，痛批中國民眾的麻木，許多網友紛紛轉發這篇文章。不過，被轉發的文章隨後在10分鐘內就被刪除，網友推測，「霧霾」可能已被官方設定為敏感詞了，任何有關文章都有機會被迅速刪除。

對此，微信公眾號「微信上的中國」表示，霧霾真的很嚴重，而中國網友也很悲憤。他強調，中國網路言論的確有受限，但「你河蟹你的，我照噴我的」，呼籲身為外人的台灣網友「少酸兩句」。

文章經轉發至PTT後引發熱議，網友直言，終於知道為何中國人會覺得他們有言論自由，因為過去這些文章連PO都不能PO，現在可以PO了，只是不知道何時會被刪除，「運氣好聲量不夠大，有可能不被刪文！」

對此，鄉民們紛紛留言說「在監獄待久了，以為放風就是自由了」、「可以理解啦，自嘲就算了，被外國人嘴總是會嘴硬一下的」、「黨說沒有霧霾就沒有霧霾，全中國人都是共產黨的形狀」。