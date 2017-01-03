AV女優忘年會星光熠熠 網友：穿上衣服認不出
2017-01-03 13:55
從左至右，佳苗瑠華、波多野結衣、古川伊織、桐嶋莉乃、長谷川留衣、市川雅美、AIKA、大槻響、湊莉久、神咲詩織。（圖擷取自推特）
〔即時新聞／綜合報導〕之前有AV男優舉辦忘年會，AV女優當然也不遑多讓。有日本網友就將AV女優忘年會的照片分享到論壇，AV女優眾星雲集，星光熠熠畫面超亮眼。網友直呼，穿上衣服後認不出半個。
去年底日本網友在「2ch」論壇上發文，放出幾張照片，內容就是AV女優的忘年會，其目的就是要在年終歲末一起喝酒聊天，分享過去一年的趣事，並準備迎接新的一年。
許多網友看到照片後表示，「好想混進去」、「只認識波多野結衣」、「豪華的陣容」、「穿衣服沒一個認識」、「我好興奮啊」、「動作片之夜」等。
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