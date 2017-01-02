巴格達再遭汽車炸彈攻擊 至少39死57傷

巴格達薩德爾城（Sadr）遭汽車炸彈攻擊，至少39人死亡、57人受傷。（圖取自推特）

2017-01-02 18:08

〔即時新聞／綜合報導〕伊拉克首都巴格達一人潮密集、繁忙的廣場，稍早遭到汽車炸彈攻擊，造成至少39人死亡、57人受傷。

《路透》報導，巴格達薩德爾城（Sadr）遭汽車炸彈攻擊，至少有16人死亡、40多人受傷。《半島電視台》則指出，該炸彈攻擊造成至少39人死亡、57人受傷。

目前尚未有組織對此攻擊負責，但伊斯蘭國（IS）經常在巴格達平民地區發動攻擊。

2016年12月31日，巴格達才剛遭IS自殺炸彈客攻擊，造成29人死亡。