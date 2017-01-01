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川蔡美國碰面？川普語帶玄機：「我們再看看」

被問到台灣總統蔡英文若過境是否會和她見面時，美國總統當選人川普說，從儀節上來說有點不恰當，不過他連著兩次說：「我們再看看，我們再看看」。（美聯社）

2017-01-01  11:47

〔駐美特派員曹郁芬／華府31日報導〕被問到台灣總統蔡英文若過境是否會和她見面時，美國總統當選人川普今天並沒有明顯排斥之意，雖然他說，從儀節上來說有點不恰當，不過他也語帶玄機，連著兩次說：「我們再看看，我們再看看」。

媒體今天在佛州的高爾夫球俱樂部詢問川普，如果台灣總統將在這裡過境，他會不會與蔡英文會面？

川普則反問過境：「是在這裡？」他說，「沒有人跟我提過這件事」。他在元月20日之前不會和任何人見面，因為從儀節方面來講，有點不恰當。但他接著說：「但我們再看看，我們再看看」（But we'll see..We'll see），沒有明確拒絕。

川普12月2日與蔡英文通過電話後，引起全球關注，美國媒體連日在頭版新聞報導美中台之間的互動，造成美國的台海政策大辯論，使台灣議題再度躍上檯面，連歐巴馬總統都在告別記者會上大談美國的台海政策。

這次蔡英文訪問拉丁美洲4友邦，預定去程過境休士頓，回程過境舊金山，也引起了美國媒體的關注，不知川普在外交上是否又有驚人之舉。

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