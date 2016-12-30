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日本全家員工過勞死 獲賠台幣1184萬元

2016-12-30  18:11

〔即時新聞／綜合報導〕日本全家便利商店的一名加盟店店長，4年前工作時從梯子摔落致死，而他在此之前的8個月僅僅休假4天，超時加班嚴重，家屬因此主張過勞死和日本全家打官司，近日雙方以4300萬日圓（約1184萬台幣）賠償金達成和解。

綜合媒體報導，這名男性店長事發時62歲，在大阪大東市的全家加盟店工作，2012年12月在梯子上突然昏厥跌落，隔年1月因頭部創傷過世。家屬一開始要求5800萬日圓的賠償金，本月22日，雙方以4300萬日圓賠償金和解。

日本規定的每月加班上限是80小時，該店長卻連續半年每月加班超過200小時。日本全家坦言，這起案例是明顯的工作超時，對此表示遺憾，未來將嚴格督促加盟店遵守法律。

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  • 日本全家便利商店的一名加盟店店長，4年前工作時從梯子摔落致死，家屬獲賠4300萬日圓賠償金。（圖擷取自産経ニュース）

    日本全家便利商店的一名加盟店店長，4年前工作時從梯子摔落致死，家屬獲賠4300萬日圓賠償金。（圖擷取自産経ニュース）

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