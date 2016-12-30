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歐巴馬強勢制俄 川普回應了

在歐巴馬對俄羅斯行使相當嚴厲的外交制裁後，即將上任的準美國總統川普也發表聲明，強調選舉已結束，美國是時候該往前走了。（法新社）

2016-12-30  10:47

〔即時新聞／綜合報導〕任期僅剩3週的美國總統歐巴馬，為制裁俄羅斯操弄美國總統大選，下令驅逐35名俄國外交人員和情報人員，並且關閉2棟俄國在美國境內的建築物；對此，準美國總統川普僅簡短聲明回應，強調選舉已結束，美國是時候該往前走了。

綜合美國媒體報導，在歐巴馬宣布對俄羅斯行使相當嚴厲的外交制裁後，即將上任的準美國總統川普也發表聲明，川普指出：「對美國來說，是時候朝更重要及更好的事情往前邁進了」，但他也說，為了美國及美國人民的利益，他下週將與情報界人士碰面，以了解相關情況的最新事實。

媒體指相較於以往口直心快的言論，川普在這次聲明顯得相當克制且低調。

今年美國總統大選期間，一直傳言俄羅斯利用駭客介入美國大選，歐巴馬在年終記者會上表示，他希望讓選民了解有駭客入侵這回事：今天，歐巴馬就下令對俄國採取一連串制裁措施，包括驅逐35名俄國外交人員和情報人員，並且關閉2棟俄國在美國境內的建築物。

俄羅斯表達強烈的不滿，抨擊此舉在國際法上是無根據且違法的，但稱目前並不急於採取反制措施，因為考量到現任政府任職只剩3個月，俄羅斯盼川普上任後彼此的關係可以正常化。

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