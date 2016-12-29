性奴悲歌！13年來她每晚都遭性侵 還被逼產子拿去賣...

拉絲頓將自己淪為性奴的悲慘經歷寫作成書，引發轟動。（擷取自《每日郵報》）

2016-12-29 15:09

〔即時新聞／綜合報導〕英國女子拉絲頓（Anna Ruston）15歲那年被綁架，接著便開始了13年悲慘的性奴生活，期間她曾數次懷孕，生下來的4個小孩都被性侵她的綁匪拿去賣錢，一直到她逃出生天後這一切才曝了光。

根據英媒《每日郵報》報導，拉絲頓在15歲那年被一名亞裔計程車司機馬立克（Malik）綁架，隨後便被囚禁在綁匪家中長達13年。拉絲頓說，馬立克把她視作性奴，幾乎天天都性侵她，一有不如意更會無情地加以毆打，讓她每天都在極度的驚恐中渡過。

拉絲頓回憶道，在淪為性奴的13年中，她一直被關在馬立克的家中，與他的母親、兄弟及兄弟的妻子們住在一起，「但從來沒有人對我施以援手」。拉絲頓說，家中其他的女人也都是兄弟們施暴的對象，她們往往必須透過化妝來遮蓋皮膚上的傷痕與瘀青。

報導稱，在歷經長達數年的孤獨歲月後，拉絲頓因反覆遭受性侵而懷孕。悲哀的是，知道自己懷孕的她，內心情緒竟不是憤恨反而是異常喜悅，「當我感受到腹中寶寶的動靜時，只覺得喜出望外」，拉絲頓說，「因為終於有人陪伴我了，像在告訴我『妳並不孤單』」。

拉絲頓接著說，懷孕期間馬立克停止對她的毆打，這也讓她內心燃起一絲保住孩子的希望，但就在產子後沒多久，馬立克便把寶寶從她懷裡強行抱走，此後她就再也沒有見過自己的孩子了。據拉絲頓推測，馬立克應是把孩子拿去賣錢，但他始終不肯明講，而她也不敢多問，從那之後，同樣「懷孕、生子、賣錢」的狀況又發生了3次，她總共生了4個小孩都被賣掉。

在這段身為性奴的悲慘生活中，拉絲頓唯一與外界的聯繫便是懷孕期間當地醫護人員來訪探視，但由於她被強迫染黑頭髮並穿著亞洲傳統服飾，同時馬立克都會以「丈夫」的身分站在她身邊控制言行，讓她沒有勇氣求助，而來訪的人員也以為是文化上的差異，並未察覺異狀。

拉絲頓最終幸運地逃出生天，並把這段悲慘經歷寫成書，引起輿論轟動。在重獲自由數年後，拉絲頓與兒時的青梅竹馬重逢並共結連理，現在的她跟丈夫及4個孩子共同生活，但她仍不時會想起在監禁期間被帶走的那4個小孩，「他們現在在哪裡？過的好嗎？」拉絲頓悲傷地說，「恐怕我永遠都無法得知了」。