性奴悲歌！13年來她每晚都遭性侵 還被逼產子拿去賣...
拉絲頓將自己淪為性奴的悲慘經歷寫作成書，引發轟動。（擷取自《每日郵報》）
〔即時新聞／綜合報導〕英國女子拉絲頓（Anna Ruston）15歲那年被綁架，接著便開始了13年悲慘的性奴生活，期間她曾數次懷孕，生下來的4個小孩都被性侵她的綁匪拿去賣錢，一直到她逃出生天後這一切才曝了光。
根據英媒《每日郵報》報導，拉絲頓在15歲那年被一名亞裔計程車司機馬立克（Malik）綁架，隨後便被囚禁在綁匪家中長達13年。拉絲頓說，馬立克把她視作性奴，幾乎天天都性侵她，一有不如意更會無情地加以毆打，讓她每天都在極度的驚恐中渡過。
拉絲頓回憶道，在淪為性奴的13年中，她一直被關在馬立克的家中，與他的母親、兄弟及兄弟的妻子們住在一起，「但從來沒有人對我施以援手」。拉絲頓說，家中其他的女人也都是兄弟們施暴的對象，她們往往必須透過化妝來遮蓋皮膚上的傷痕與瘀青。
報導稱，在歷經長達數年的孤獨歲月後，拉絲頓因反覆遭受性侵而懷孕。悲哀的是，知道自己懷孕的她，內心情緒竟不是憤恨反而是異常喜悅，「當我感受到腹中寶寶的動靜時，只覺得喜出望外」，拉絲頓說，「因為終於有人陪伴我了，像在告訴我『妳並不孤單』」。
拉絲頓接著說，懷孕期間馬立克停止對她的毆打，這也讓她內心燃起一絲保住孩子的希望，但就在產子後沒多久，馬立克便把寶寶從她懷裡強行抱走，此後她就再也沒有見過自己的孩子了。據拉絲頓推測，馬立克應是把孩子拿去賣錢，但他始終不肯明講，而她也不敢多問，從那之後，同樣「懷孕、生子、賣錢」的狀況又發生了3次，她總共生了4個小孩都被賣掉。
在這段身為性奴的悲慘生活中，拉絲頓唯一與外界的聯繫便是懷孕期間當地醫護人員來訪探視，但由於她被強迫染黑頭髮並穿著亞洲傳統服飾，同時馬立克都會以「丈夫」的身分站在她身邊控制言行，讓她沒有勇氣求助，而來訪的人員也以為是文化上的差異，並未察覺異狀。
拉絲頓最終幸運地逃出生天，並把這段悲慘經歷寫成書，引起輿論轟動。在重獲自由數年後，拉絲頓與兒時的青梅竹馬重逢並共結連理，現在的她跟丈夫及4個孩子共同生活，但她仍不時會想起在監禁期間被帶走的那4個小孩，「他們現在在哪裡？過的好嗎？」拉絲頓悲傷地說，「恐怕我永遠都無法得知了」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 小三遭元配爆打倒地 一站起來網友都心動了…
- 遼寧艦只是「打嘴砲」 解放軍前中校爆中國真正目的…
- 詛咒之年！莉亞公主去世隔日 影星媽媽竟也離世
- 日本茨城「醜態祭」 上千香客髒話滿天飛
- 以色列遭禁屯墾 川普：保持堅強、1/20快到了
- 不聽勸阻// 退離國安人員赴中遭拘 將不營救
- 105學年大專校院註冊率 151個系所掛零
- NBA》推特王出奇招 跪求球迷賜票好與女星約會
- 戴紅帽好辨識 毒販太顯眼落網
- 隆中攜手樂道 搶下《如果的世界》獨家代理權
- 退輔條例修正案初審 犯內亂外患者停止退伍軍人權益
- 王心凌再陷變臉疑雲 當事人回應了...
- 大福彩頭獎連32摃
- 克服洋蔥黃萎病 田間管理見效
- MLB》愛上有夫之婦 前中職洋投遭槍殺
- 劉喬安飯店性交易稱賣酒 偽證罪起訴
- 亞洲日企加薪 印度最多台灣最少
- 焦點評論》國民黨程序正義通通不見了
- 桃園國民運動中心上梁 鄭文燦：收費將低於市面
- 行政相驗 助取得死亡證明
- Dyson不倒翁吸塵器 翻倒自動站好
- 古亭畚、硬質玉米成文具 台南八社區產業有新貌
- 竹市》玩具銀行旗艦店 弱勢外借還「宅配」
- 港富商綁架案主嫌甘俊松押返 現刑事局偵訊中
- 北市1-11月交通罰鍰26億 創近5年新高
- 竹北市立圖書館閉館 福德里新館外觀吸睛
- 嘴砲如何不結仇？沈玉琳爆小禎的地雷是…
- 複刻維也納新年音樂會 雲林2017音樂饗宴
- 全國職缺20.7萬 平均月薪2.83萬
- 北市府又傳震盪 「Tony Chen（湯霓陳）」成真？
- 彰檢編列署史 18大案破案秘辛入列
- 國民黨批張景森主張廢國旅卡 要求林全表態
- 【南市教育產業工會暨教師會公布】2016南市教育代表字 「亂」
- 左營分局警友會遭搜索 退休副分局長疑涉電玩弊案
- 球星放送愛 建仔球衣20萬最高標
- 自由廣場》德文老師說：Nicht lustig（這不好笑）
- 國道三號樹林交流道 預計春節前通車
- 曾被束帶捆住 幸福盟告警察、黃國昌助理妨害自由
- 駐越核發簽證收賄 蕭裕文判刑12年
- 下週油價估汽油漲3角、柴油4角
- 蔡英文會獅友 讚「讓世界看見台灣」
- 順天堂柴陷湯濃縮顆粒 微生物超標2.3倍／下架銷毀179瓶 裁罰10萬元
- 孫協志曬5566不合真相 哭訴被排擠反遭虧爆
- 有線電視月費 明年起調降20元
- 屏東轉運站及縣民廣場動工 站前交通不再大打結
標題：性奴悲歌！13年來她每晚都遭性侵 還被逼產子拿去賣...
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email