川普改變過去規則 美媒：美台將有巨大變化

2016-12-29 12:38

〔即時新聞／綜合報導〕12月2日總統蔡英文致電美國總統當選人川普（Donald Trump）的通話，打破美國近40年來外交慣例，也讓美中關係逐漸惡化。美國媒體在年終報導稱，美台關係帶來巨大變化。

據美國媒體《美國之音》報導，川普先是與蔡英文通電話，又質疑「一中政策」的說法，外界認為，若川普上任後持續按照這個模式對待中國，兩國關係勢必受到影響，也讓台美關係發生變化。21日台灣與聖多美普林西比斷交後，有分析人士認為，這是北京當局對台灣的懲罰手段之一。

美國華府智庫全球台灣研究中心執行長蕭良其（Russel Hsiao）表示，中國是在打一場政治戰，目的就是要取得對美國「一中政策」的控制權。他認為，若北京想操縱美國的「一中政策」，那麼中國會發現，這將是一堵難以攀越的高牆。現在有越來越多美國人開始發現，台海真正的麻煩製造者是中國而不是台灣，華府最近也開始在全球合作及訓練架構（GCTF）的基礎上，提高台灣國際能見度。

美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）表示，歐巴馬政府過於顧忌與中國的關係而忽略台灣，導致美台關係出現真空化。不過這種情形可望在川普上任後產生變化，他期望台美關係在政治、安全、經濟等層面上，都能比歐巴馬政府時期更為積極發展。

前美國國務院情報研究處中國科科長譚慎格（John Tkacik）表示，在川普以美國利益為優先的大原則下，一個自足、靠向美國的台灣，可以為美國的產業作出貢獻，這將有利於美國保護其在東亞的核心利益，但如果台灣被中國所控制，美國將在東亞利益受到損害。