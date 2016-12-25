外媒爆：梵蒂岡與北京建交談判進尾聲

外媒報導，消息指出，梵諦岡與北京的建交談判已進入尾聲。圖為教宗方濟各主持平安夜彌撒。（路透）

2016-12-25 08:46

〔即時新聞／綜合報導〕日前聖多美普林西比共和國與台灣斷交，並宣稱支持「一個中國」，如今傳出教廷可能將與中國建交的消息。有外媒報導，今年的耶誕對中國基督徒氣氛有些特別，消息指出，梵諦岡與北京的建交談判已進入尾聲，雙方有意恢復雙邊關係。

根據《法國國際廣播電台》（RFI）報導，中國與教廷從1951年中斷關係後，雖然多任教宗都與北京就雙方建交談判，因為主教任命方式等問題存有歧見而無結果。北京人民大學國際關係學院的教授王義桅跟法國媒體宣稱，北京與梵蒂岡很可能採納2010年越南與梵蒂岡達成的協議，就是表面上由教廷任命主教，但人選由中國先預定。

報導提到，中國的基督教會可分為被官方認可的教會和民間地下教會，教徒人數沒有正式的統計數字。法國媒體引述宗教研究人員的數字指出，中國官方及民間教會總人數可能高達1億人，每年有10％的增幅，已超過中國共產黨黨員的總數，中國可能在2030年前成為全球基督徒最多的國家。不過北京政府也擔憂，希望保留全面對宗教信仰的監控權。

據《蘋果日報》報導，我國外交部對此表示，了解中國和梵諦岡雙方的互動關係，並且將持續密切關注發展。