連假加上暴風雨 洛杉磯逾600航班取消、延誤

洛杉磯國際機場指出，狂風暴雨導致當局要求班機往東飛、航空公司減班，目前機場已完全塞爆。（法新社）

2016-12-24 00:39

〔即時新聞／綜合報導〕受惡劣天氣及適逢連續假期影響，洛杉磯國際機場（Los Angeles International Airport）於本週稍早已有超過200次航班已被取消或延誤，據官方預估，到週五中午前還會有超過400次航班延遲或取消。

綜合媒體報導，洛杉磯於21日接連遭兩場暴風雨侵襲，導致機場有將近230次航班被迫取消或延遲，其中也包含一些海外班機。美國國家天氣局則指出，本週末美國西部將持續受降雪影響，建議旅客可更改外出行程。

據機場發言人阿瓦拉多（Katherine Alvarado）指出，官方預估，從週五凌晨到中午12點間，還會有超過400次航班被迫取消或延遲。她也提到，狂風暴雨導致當局要求班機往東飛、航空公司減班，目前機場已完全塞爆。

官方預估，到週五中午前洛杉磯國際機場還會有超過400次航班延遲或取消。（法新社）

美國國家天氣局指出，本週末美國西部將持續受降雪影響，建議旅客留意自身行程。（圖擷自推特）

狂風暴雨導致當局要求班機往東飛、航空公司減班，目前洛杉磯國際機場已有數百航班延遲或取消。（法新社）