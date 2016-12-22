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籲印度總理學川普 印媒：應建立更緊密台印關係

印度評論網站建議，印度總理莫迪應該像川普看齊，主打台灣牌。（圖擷自dailyO）

2016-12-22  16:35

〔即時新聞／綜合報導〕印度評論網站《DailyO》最近也發表社論，認為美國準總統川普現在選擇打「台灣牌」，建議印度總理莫迪（Narendra Modi）也應該向川普學習，與台灣建立更緊密關係。

《DailyO》資深記者麥潛德（Minhaz Merchant）19日發表評論，他提到美國總統歐巴馬8年執政，最大的失敗是沒有處理好兩岸的政治關係。

他在文中寫道，台灣是華盛頓與北京的試金石，川普與總統蔡英文的對談，是經過精心設計的策略。過去美國一直接受一中政策，直到本月川普終於與蔡英文通話，這個訊息透露出「台灣不再是美國的禁忌」。

他強調，川普長期以來把中國的霸權主義是為對世界和平的威脅，他理解與中國的軍事和經濟對抗不切實際，因此選擇主打「台灣牌」。

麥潛德文中指出，莫迪最近很可能密切關注台灣議題，台灣給了印度一個「有趣的」機會，因為印美之間的戰略夥伴關係，加上中國無視印度警告，侵犯「巴基斯坦占領克什米爾的印度領土」，種種因素讓印度沒有理由與台灣建立更緊密關係。

他強調，台灣是中國的軟肋（soft underbelly），川普可能提升對北京的經濟與外交壓力，莫迪也應該適時打出台灣牌。

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  • 麥潛德指出，莫迪（見圖）最近很可能密切關注台灣議題，台灣給了印度一個「有趣的」機會。（法新社）

    麥潛德指出，莫迪（見圖）最近很可能密切關注台灣議題，台灣給了印度一個「有趣的」機會。（法新社）

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