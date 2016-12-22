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塑膠米？奈及利亞查獲疑中國製2.5噸假米

奈及利亞查獲2.5噸塑膠米，疑似是從中國走私過來。（圖擷自《BBC》）

2016-12-22  09:43

〔即時新聞／綜合報導〕西非國家奈及利亞最近查獲102袋共2.5公噸的「塑膠米」，海關官員懷疑這些假米是從中國走私過來，這批塑膠米看起來和真米沒什麼兩樣，目前已交給實驗室查驗具體成分。

據《BBC中文網》報導，奈國拉哥斯港（Lagos）的海關關長馬穆杜（Haruna Mamudu）透露，假米煮起來相當黏，不知道如果真的吃下肚會有什麼後果。BBC記者親手捧起塑膠米，發現觸感和真米沒什麼兩樣。

不過BBC記者表示，用鼻子嗅聞時，就能感到這些米粒有化學物品的氣味。奈及利亞官員認為，應該是耶誕節和新年前後該國糧食售價飆漲，所有才有走私份子趁機要把塑膠米帶進國內。

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