圖輯》馬勒卡襲日逾百航班取消 63萬人須撤離

馬勒卡颱風上週過境台灣後，一路撲向日本，並於19日深夜在九州的鹿兒島縣登陸，降下破紀錄的豪雨，包含九州及四國等地都傳出許多災情。（法新社）

2016-09-20 18:07

〔即時新聞／綜合報導〕馬勒卡颱風上週過境台灣後，一路撲向日本，並於19日深夜在九州的鹿兒島縣登陸，降下破紀錄的豪雨，包含九州及四國等地都傳出許多災情，目前已知當局對超過63萬人發布撤離警訊、超過100航班被迫取消，且有1人失蹤、至少30人受傷。

1人失蹤、至少30人受傷

馬勒卡颱風於昨日深夜從日本的鹿兒島登陸，強風豪雨在九州、四國一帶釀成許多災情，當局已呼籲要嚴防土石流，其中九州地區出現時雨量超過150毫米的驚人數字，宮崎縣截至今上午，24小時累積雨量超過578毫米，也打破過往記錄，指宿市一帶更出現每秒42.8公尺的瞬間最大風速，重達十噸的大卡車直接被吹翻，許多電線桿也被連根拔起，倒在路中央。

在狂風暴雨影響下，當局已對相關地區約63萬2500人發布撤離警訊，目前已傳出有1人失蹤、至少30人受傷，當地起落航班也因此受影響，從今上午開始已陸續停飛超過100班次，稍早更傳出有超過24萬戶停電。

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馬勒卡颱風上週過境台灣後，一路撲向日本，並於19日深夜在九州的鹿兒島縣登陸，降下破紀錄的豪雨，包含九州及四國等地都傳出許多災情。（路透）

馬勒卡颱風上週迅速過境台灣後，一路撲向日本，並於19日深夜在九州的鹿兒島縣登陸，降下破紀錄的豪雨，包含九州及四國等地都傳出許多災情。（法新社）

馬勒卡颱風上週迅速過境台灣後，一路撲向日本，並於19日深夜在九州的鹿兒島縣登陸，降下破紀錄的豪雨，包含九州及四國等地都傳出許多災情。（法新社）

馬勒卡颱風於19日深夜在九州的鹿兒島縣登陸，包含九州及四國等地都傳出許多災情。目前已知當局對超過63萬人發布撤離警訊、超過100航班被迫取消，且有1人失蹤、至少30人受傷。（法新社）

馬勒卡颱風於19日深夜在九州的鹿兒島縣登陸，包含九州及四國等地都傳出許多災情。目前已知當局對超過63萬人發布撤離警訊、超過100航班被迫取消，且有1人失蹤、至少30人受傷。（美聯社）

馬勒卡颱風於19日深夜在九州的鹿兒島縣登陸，包含九州及四國等地都傳出許多災情。目前已知當局對超過63萬人發布撤離警訊、超過100航班被迫取消，且有1人失蹤、至少30人受傷。（路透）