圖輯》馬勒卡襲日逾百航班取消 63萬人須撤離
馬勒卡颱風上週過境台灣後，一路撲向日本，並於19日深夜在九州的鹿兒島縣登陸，降下破紀錄的豪雨，包含九州及四國等地都傳出許多災情。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕馬勒卡颱風上週過境台灣後，一路撲向日本，並於19日深夜在九州的鹿兒島縣登陸，降下破紀錄的豪雨，包含九州及四國等地都傳出許多災情，目前已知當局對超過63萬人發布撤離警訊、超過100航班被迫取消，且有1人失蹤、至少30人受傷。
1人失蹤、至少30人受傷
馬勒卡颱風於昨日深夜從日本的鹿兒島登陸，強風豪雨在九州、四國一帶釀成許多災情，當局已呼籲要嚴防土石流，其中九州地區出現時雨量超過150毫米的驚人數字，宮崎縣截至今上午，24小時累積雨量超過578毫米，也打破過往記錄，指宿市一帶更出現每秒42.8公尺的瞬間最大風速，重達十噸的大卡車直接被吹翻，許多電線桿也被連根拔起，倒在路中央。
在狂風暴雨影響下，當局已對相關地區約63萬2500人發布撤離警訊，目前已傳出有1人失蹤、至少30人受傷，當地起落航班也因此受影響，從今上午開始已陸續停飛超過100班次，稍早更傳出有超過24萬戶停電。
相關影片請見：
馬勒卡颱風上週過境台灣後，一路撲向日本，並於19日深夜在九州的鹿兒島縣登陸，降下破紀錄的豪雨，包含九州及四國等地都傳出許多災情。（路透）
馬勒卡颱風上週迅速過境台灣後，一路撲向日本，並於19日深夜在九州的鹿兒島縣登陸，降下破紀錄的豪雨，包含九州及四國等地都傳出許多災情。（法新社）
馬勒卡颱風上週迅速過境台灣後，一路撲向日本，並於19日深夜在九州的鹿兒島縣登陸，降下破紀錄的豪雨，包含九州及四國等地都傳出許多災情。（法新社）
馬勒卡颱風於19日深夜在九州的鹿兒島縣登陸，包含九州及四國等地都傳出許多災情。目前已知當局對超過63萬人發布撤離警訊、超過100航班被迫取消，且有1人失蹤、至少30人受傷。（法新社）
馬勒卡颱風於19日深夜在九州的鹿兒島縣登陸，包含九州及四國等地都傳出許多災情。目前已知當局對超過63萬人發布撤離警訊、超過100航班被迫取消，且有1人失蹤、至少30人受傷。（美聯社）
馬勒卡颱風於19日深夜在九州的鹿兒島縣登陸，包含九州及四國等地都傳出許多災情。目前已知當局對超過63萬人發布撤離警訊、超過100航班被迫取消，且有1人失蹤、至少30人受傷。（路透）
馬勒卡颱風於19日深夜在九州的鹿兒島縣登陸，包含九州及四國等地都傳出許多災情。目前已知當局對超過63萬人發布撤離警訊、超過100航班被迫取消，且有1人失蹤、至少30人受傷。（歐新社）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 住日本飯店「把水都打開」流光 中國商人遭罵翻
- 強國Note7爆炸造假？ 三星：中國用戶刻意加熱
- 香港計程車裝車內監視器 市民好不爽
- 李克強會晤歐巴馬 盼美國妥善處理台灣問題
- 敍利亞戰火再起 聯合國人道車隊遭炸致12死
- 強颱「激戰」中央山脈 珍貴畫面曝光！
- 終結16年張榮味時代！台北農產總座請辭
- 要求柯瑞倒帶挨轟 陶子嘆人言可畏
- 抓姦要錢太猴急 夫妨害自由起訴
- 柯文哲保證 北捷票價在任期內不會漲價
- 台灣首座金錨碼頭 澳洲碼頭協會主席親頒
- 竹市辦地震避難演練 沈慧虹為學童戴防災頭套
- 2016年全台最幸福縣市 台中奪六都之冠
- 窩在摩鐵徹夜偷情 人妻拿沾精內褲自首
- 操作機械雙腳掌被切斷 老闆竟說他「非員工」…
- 自由廣場》敬致洪慈庸委員的公開信
- 府中商圈萬聖節搞鬼 變裝拿獎金
- 阿帕契姊蟄伏1年半 悄悄復出時尚圈
- 八卦山天空步道 免費順延到過年前
- （影音）名媛同逛卡地亞 吳速玲愛自己買 Melody老公很害怕
- 勞工今年還可休5天國假？官員：恐來不及修法
- （影音）牠和勞勃狄尼洛、伊森霍克拚人氣 真貓真事改編金馬登場
- 驚見路邊車震…怒父教訓兒 路人報警
- 打擊網路威脅 國防部培育資安「神盾戰士」
- 淡海輕軌「國車國造」 首部列車11月測試
- 花博LOGO經費精打細算 巧思好讚
- 國內最賺錢主播！「她」年撈800萬封后
- 高市議員會勘台泥滯洪池 了解鼓山積水緣由
- 道教最高法會 西港慶安宮下月禮斗祈福
- 曾是受注目台灣之光！ 今他卻要賣獎座好淒涼…
- 大里益民路人行道施工 將分段減衝擊
- 回收有害集塵袋 戴奧辛超標57倍
- 廣越獲UA認證 明年下半年投產
- 托育一條龍追加預算6億 議員質疑
- 照胃鏡誤觸廢棄針頭 婦人染愛滋怒告醫護
- 浩角翔起首次主持金鐘 最怕吳宗憲做這件事
- 買29元早餐 興大生早起搶購
- 《第68屆艾美獎》 「冰與火」38創紀錄 喜劇女王「副人」5封后
- 你想好老年要怎麼過了嗎？他們這樣過…
- 首棟長照教學大樓 明年8月營運
- 山羊變路霸 關山警忙找飼主解危
- 老婦疑久病厭世 跳樓撞擊遮雨棚身亡
- 柯今天施政報告 藍放話杯葛
- MLB》陳偉殷復出首戰 「怪力男」敲特大轟慶祝（影音）
- 金鐘獎怎麼評？ 吳宗憲籲收視率應加權給分
標題：圖輯》馬勒卡襲日逾百航班取消 63萬人須撤離
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email