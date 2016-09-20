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紐約爆炸嫌犯與警駁火 警匪3傷
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紐約爆炸嫌犯與警駁火 警匪3傷

炸彈客瑞哈米（Ahmad Khan Rahami）中槍落網。（路透）

2016-09-20  05:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約市、紐澤西州接連2天發生4起爆炸事件，警方獲報遭通緝的炸彈客瑞哈米（Ahmad Khan Rahami）現身紐澤西州林登市一處酒吧，警方逮人時雙方駁火，造成2警受傷，瑞哈米右肩中槍戒護送醫。

綜合外媒報導，上週六（17日）紐澤西州濱海公園、紐約曼哈頓雀兒喜區陸續發生3起爆炸及未爆彈事件，其中雀兒喜住宅區土製炸彈引發的爆炸，至少造成29人受傷。昨晚紐澤西州伊莉莎白市火車站附近，又被發現一只背包內有5枚爆裂物，幸未釀傷亡。

報導指出，警方鎖定28歲男子阿富汗裔男子瑞哈米涉案，雙方駁火造成1警手部中槍，另一警穿著防彈背心中槍，送醫後無大礙。

炸彈客瑞哈米（Ahmad Khan Rahami）中槍落網。（美聯社）

炸彈客瑞哈米（Ahmad Khan Rahami）中槍落網。

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