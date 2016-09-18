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機器人逃離實驗室 亂入政治造勢活動被逮

近來俄羅斯一部機械人日逃離實驗室，跑到一場政治集會後遭民眾投訴報案，警方趕到現場將機器人帶走，甚至曾試圖為它戴上手銬。（圖截自YouTube）

2016-09-18  11:17

〔即時新聞／綜合報導〕機器人科技日新月異，不少人更擔心它們未來將取代人類。有外媒報導指出，近來俄羅斯有一部機械人（Promobot）因曾多次自行逃離實驗室而出名，結果Promobot又在當地時間15日逃離實驗室，跑到一場政治集會後遭民眾投訴報案，警方趕到現場將機器人帶走，甚至曾試圖為它戴上手銬。

綜合外媒報導，Promobot這次逃出實驗室跑到莫斯科街上一場政治造勢活動，卻被附近群眾打電話投訴報案，說這隻機器人正在收集分析選民意見，警方趕到集會現場後，將這部機器人帶離人群，且甚至試圖給它戴上手銬，據現場目擊者的說法指出，機器人沒有做出任何抵抗的動作。

其實Promobot早在今年6月就上過新聞，當時它從實驗室裡跑到大街上，最後因沒電而停在路上，導致交通嚴重癱瘓。Promobot之所以能夠偷跑，是因有自主學習的算法，它的創造者Oleg Kivokurtsev甚至相當自豪地說，Promobot不僅能說流利的英語，還能活用7萬個單詞。

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Promobot早在今年6月就上過新聞，當時它從實驗室裡跑到大街上，最後因沒電而停在路上，導致交通嚴重癱瘓。（圖截自網路）

Promobot有自主學習的算法，不僅能說流利的英語，還能活用7萬個單詞。（圖截自RT.com）

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相關關鍵字： Promobot 俄國 俄羅斯 實驗室 機器人
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