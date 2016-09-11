「獅子山」重創日本 高官視察災區卻要人背
2016-09-11 18:54
務台俊介遭控視察岩泉町乙茂地區時，由職員背他通過水塘，引發爭議。對此，務台俊介表示，「非常抱歉，正在深刻反省」。（圖擷取自日本網友推特）
〔即時新聞／綜合報導〕強颱「獅子山」日前重創日本，造成北海道及東北地區多處決堤、淹水等災情，其中岩手縣岩泉町一家老人安養院內更有9人遭大水淹死，不過卻傳出日本高官視察當地時，因沒有穿著防水靴，由職員背著通過水塘，引發爭議。
根據《共同社》報導，日本內閣府政務官務台俊介遭控，日前視察岩泉町乙茂地區時，因為沒有穿著防水靴，由職員背他通過水塘，此舉引發爭議。務台俊介昨日晚間回應，「非常抱歉，正在深刻反省」。
日本復興相今村雅弘表示，聽聞此事後，曾向務台俊介表達其行為非常不恰當，務台俊介向他指出，當時因為匆忙處理各種事務，未能顧及這個問題。
報導指出，一位不具名的政府官員表示，未能穿著防水靴視察淹水地區，顯然是準備不足，對於不眠不休搶救災情的町政府相當失禮，且災民見狀後會怎麼想？
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